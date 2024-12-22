Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 748мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Отнять красный аттестат
Чем угощает Псков
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На черноморском побережье собрано более 17 000 тонн загрязненного песка и грунта

На черноморском побережье собрано более 17 000 тонн загрязненного песка и грунта

1 382
9 комментариев

17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта было собрано на черноморском побережье после крушения двух танкеров и последовавшего разлива мазута. Такие сведения приводит МЧС 22 декабря.

Источник:

Очищено более 39,7 километра береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако.

К ликвидации последствий ЧС на Кубани привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.

Ранее сегодня оперштаб Краснодарского края назвал самый загрязненный участок берега Черного моря.

Сегодня также стало известно о гибели в результате разлива нефтепродуктов 11 дельфинов.

Вся свежая информация о ситуации с ликвидацией последствий катастрофы двух танкеров в Черном море — в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Черное море Очистка берега ЧС Анапа Разлив мазута МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED12
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Отец Родной
2 часа
То есть каждый волонтёр собрал по 2000 килограммов. Ну или просто украли бабло опять.
280238519
1 час
С утра до вечера и с вечера до утра мыкаюсь по интернету - ищу изображения хоть одной единицы техники,которая участвует в очистке.Один раз наткнулся маленький (чуть больше детской коляски) колесный трактор и всё.Непонятно на чем взвешивали собранный замазученный песок и куда его (песок)девают?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14