На черноморском побережье собрано более 17 000 тонн загрязненного песка и грунта

17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта было собрано на черноморском побережье после крушения двух танкеров и последовавшего разлива мазута. Такие сведения приводит МЧС 22 декабря.

Очищено более 39,7 километра береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако.

К ликвидации последствий ЧС на Кубани привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.

Сегодня также стало известно о гибели в результате разлива нефтепродуктов 11 дельфинов.

Вся свежая информация о ситуации с ликвидацией последствий катастрофы двух танкеров в Черном море — в материале «Фонтанки».