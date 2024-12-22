На черноморском побережье собрано более 17 000 тонн загрязненного песка и грунта

17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта было собрано на черноморском побережье после крушения двух танкеров и последовавшего разлива мазута. Такие сведения приводит МЧС 22 декабря.
Очищено более 39,7 километра береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако.
К ликвидации последствий ЧС на Кубани привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.
Ранее сегодня оперштаб Краснодарского края назвал самый загрязненный участок берега Черного моря.
Сегодня также стало известно о гибели в результате разлива нефтепродуктов 11 дельфинов.
Вся свежая информация о ситуации с ликвидацией последствий катастрофы двух танкеров в Черном море — в материале «Фонтанки».
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.