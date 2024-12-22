Оперштаб Краснодарского края назвал самый загрязненный участок берега Черного моря

Пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе является самым загрязненным в результате разлива мазута участком побережья Черного моря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье, 22 декабря.
В этом месте ведутся активные работы: сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов в течение дня собирают загрязненный нефтепродуктами грунт, максимально оперативно убирают повторные выбросы мазута, пока их не успело замести песком. Мешки увозят на утилизацию.
Также на Центральном пляже Анапы в районе санатория «Лазурный берег» идет уборка береговой полосы от повторных выбросов мазута: такие участки у кромки воды очищают в первую очередь, чтобы убрать более жидкую фракцию нефтепродуктов, которые море повторно выбрасывает на берег.
Сертифицированный полигон предприятия «Биопотенциал» продолжает принимать смесь нефтепродуктов с песком, которую собрали с пляжей Анапы. Остановки в приемке нефтепродуктов нет. Машины оперативно разгружают и отправляют в следующий рейс.
Всего в ликвидации последствий ЧС в Анапе принимают участие около 4,7 тысячи волонтеров. Помогают и делегации добровольцев из других регионов страны: Нижегородской области, Ростовской области, Московской области и Республики Крым.
Всего около 140 человек.
Сегодня стало известно о гибели в результате разлива нефтепродуктов 11 дельфинов.
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