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Происшествия Оперштаб Краснодарского края назвал самый загрязненный участок берега Черного моря

Оперштаб Краснодарского края назвал самый загрязненный участок берега Черного моря

2 061
7 комментариев

Пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе является самым загрязненным в результате разлива мазута участком побережья Черного моря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье, 22 декабря.

Источник:

В этом месте ведутся активные работы: сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов в течение дня собирают загрязненный нефтепродуктами грунт, максимально оперативно убирают повторные выбросы мазута, пока их не успело замести песком. Мешки увозят на утилизацию.

Источник:

Также на Центральном пляже Анапы в районе санатория «Лазурный берег» идет уборка береговой полосы от повторных выбросов мазута: такие участки у кромки воды очищают в первую очередь, чтобы убрать более жидкую фракцию нефтепродуктов, которые море повторно выбрасывает на берег.

Источник:

Сертифицированный полигон предприятия «Биопотенциал» продолжает принимать смесь нефтепродуктов с песком, которую собрали с пляжей Анапы. Остановки в приемке нефтепродуктов нет. Машины оперативно разгружают и отправляют в следующий рейс.

Всего в ликвидации последствий ЧС в Анапе принимают участие около 4,7 тысячи волонтеров. Помогают и делегации добровольцев из других регионов страны: Нижегородской области, Ростовской области, Московской области и Республики Крым.

Всего около 140 человек.

Сегодня стало известно о гибели в результате разлива нефтепродуктов 11 дельфинов.

Вся свежая информация о ситуации с ликвидацией последствий катастрофы двух танкеров в Черном море — в материале «Фонтанки».

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ПО ТЕМЕ
Планета Детский лагерь Побережье Пляж Разлив мазута Уборка берега Краснодарский край ЧС Анапа
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Комментарии
8
Заливщик голосовых планок
1 час
Штаб - это Важно! Сидя в Штабе можно ценные указания раздавать бесплатным волонтёрам!
забыл все
1 час
я так понимаю, что государству плевать, раз волонтеры убирают?
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