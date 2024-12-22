11 дельфинов погибло из-за крушения танкеров в Краснодарском крае. Трупы в мазуте нашли на берегу

11 дельфинов были найдены мертвыми после разлива мазута в Краснодарском крае — неделю назад там потерпели крушение два танкера. О гибели животных сообщает РИА Новости 22 декабря.

Шесть дельфинов нашли на берегу, два — в воде, в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской, рассказала агентству директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Как писал «Ъ», тело животного было покрыто мазутом, а из клюва шла кровь. Спасти дельфина не удалось.

Сегодня в Керчи удалось спасти испачкавшегося в мазуте лебедя. Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный рассказал ТАСС, что в районе Керчи и острова Тузла возможен еще один выброс мазута — уже 22 декабря.