Режим ЧС ввели в Анапе: на побережье выбросило мазут после крушения танкеров

Источник: Минприроды РФ / Telegram

На анапском побережье собирают мазут, который выбросило на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба экологии.

В связи с выбросом на берег нефтепродуктов в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 17 декабря пресс-служба местной администрации. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, утром вторника при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута. Его вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

Источник: Мэрия Анапы / Telegram







В двух муниципалитетах экстренно развернули оперативные штабы. К ликвидации последствий привлекли службы спасения, МЧС, казаков и волонтеров. На месте работают 267 человек и 50 единиц техники.

Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, до Анапы донесло мазутные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера. Сотрудники надзорной службы проводят оценку площади загрязнения и берут анализы почвы и воды. Результаты лабораторных исследований понадобятся, чтобы рассчитать ущерб.

Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Сначала у судна «Волгонефть-212», приписанного к порту Петербурга, произошел разлом корпуса. С танкера спасли 12 членов экипажа, один погиб от переохлаждения. Спустя полтора часа в том же районе потерпел крушение танкер «Волгонефть-239». Его корму отнесло к берегу, и она села на грунт. Экипаж эвакуировали на следующий день. Следственный комитет Крыма возбудил два уголовных дела по статье о несоблюдении требований транспортной безопасности.

В результате ЧП произошла утечка мазута. По оценкам РАН, в море вылилось около 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Накануне сообщали, что пятно дрейфует в сторону побережья.