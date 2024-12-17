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Происшествия Режим ЧС ввели в Анапе: на побережье выбросило мазут после крушения танкеров

Режим ЧС ввели в Анапе: на побережье выбросило мазут после крушения танкеров

1 983
8 комментариев
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На анапском побережье собирают мазут, который выбросило на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба экологии.

В связи с выбросом на берег нефтепродуктов в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 17 декабря пресс-служба местной администрации. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, утром вторника при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута. Его вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

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В двух муниципалитетах экстренно развернули оперативные штабы. К ликвидации последствий привлекли службы спасения, МЧС, казаков и волонтеров. На месте работают 267 человек и 50 единиц техники.

Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, до Анапы донесло мазутные пятна из затонувшего в Керченском проливе танкера. Сотрудники надзорной службы проводят оценку площади загрязнения и берут анализы почвы и воды. Результаты лабораторных исследований понадобятся, чтобы рассчитать ущерб.

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Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Сначала у судна «Волгонефть-212», приписанного к порту Петербурга, произошел разлом корпуса. С танкера спасли 12 членов экипажа, один погиб от переохлаждения. Спустя полтора часа в том же районе потерпел крушение танкер «Волгонефть-239». Его корму отнесло к берегу, и она села на грунт. Экипаж эвакуировали на следующий день. Следственный комитет Крыма возбудил два уголовных дела по статье о несоблюдении требований транспортной безопасности.

В результате ЧП произошла утечка мазута. По оценкам РАН, в море вылилось около 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Накануне сообщали, что пятно дрейфует в сторону побережья.

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ПО ТЕМЕ
Анапа Краснодарский край Крушение танкера Мазут Режим ЧС
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Комментарии
8
Панкихой
16 минут
Неплохо так улучшили курорты Краснодарского края. Умеете, ... могёте.
Панкихой
18 минут
Казаков задействовали - это правильно. Не всё им водку хлестать.
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