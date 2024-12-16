В РАН оценили объем мазута, попавшего в Керченский пролив после крушения танкеров

Около 3 000 тонн мазута могли совокупно попасть в акваторию Черного моря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива. Такие данные сообщил 16 декабря агентству ТАСС завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Мазут попал в воду вследствие того, что у обоих судов повредились танки.

«Примерно по 1 500 тонн мазута вытекло из танкеров», — сказал Станичный, комментируя данные спутникового мониторинга, и добавил, что оставшиеся танки герметичны и разлив мазута из потерпевших крушение танкеров прекратился.

Вице-премьер Виталий Савельев доложил, что мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к Минприроды с поручением не допускать попадания мазута на берег. Он также заверил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае не просматривается.

В 8:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа полностью завершена.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».