150 птиц доставили в местный «Сафари-парк» после разлива мазута в Анапе. Посмотрите, как спасенные пернатые плескаются в воде

Первые полторы сотни птиц, которых спасли на побережье в Анапе после разлива мазута, доставили в «Сафари-парк» в Краснодаре, сообщает телеграм-канал оперштаба региона 22 декабря.

Пернатым больше ничего не угрожает — особи чомги и серощекой поганки радостно плескаются в воде. Для них выделили карантинную зону в зоопарке Краснодара — это 15 вольеров, оборудованных для приема и содержания спасенных птиц. После реабилитации пернатых и ликвидации последствий ЧС их выпустят в естественную среду обитания.

Всего в зоне ликвидации ЧС в Анапе уже спасли 972 птицы — волонтеры отмыли пострадавших пернатых, 890 из них передали в реабилитационные центры.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что 11 дельфинов были найдены мертвыми после разлива мазута в Краснодарском крае. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Как писал «Ъ», тело животного было покрыто мазутом, а из клюва шла кровь. Спасти дельфина не удалось.