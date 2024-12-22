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Общество 150 птиц доставили в местный «Сафари-парк» после разлива мазута в Анапе. Посмотрите, как спасенные пернатые плескаются в воде

150 птиц доставили в местный «Сафари-парк» после разлива мазута в Анапе. Посмотрите, как спасенные пернатые плескаются в воде

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9 комментариев

Первые полторы сотни птиц, которых спасли на побережье в Анапе после разлива мазута, доставили в «Сафари-парк» в Краснодаре, сообщает телеграм-канал оперштаба региона 22 декабря.

Источник:

Пернатым больше ничего не угрожает — особи чомги и серощекой поганки радостно плескаются в воде. Для них выделили карантинную зону в зоопарке Краснодара — это 15 вольеров, оборудованных для приема и содержания спасенных птиц. После реабилитации пернатых и ликвидации последствий ЧС их выпустят в естественную среду обитания.

Всего в зоне ликвидации ЧС в Анапе уже спасли 972 птицы — волонтеры отмыли пострадавших пернатых, 890 из них передали в реабилитационные центры.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что 11 дельфинов были найдены мертвыми после разлива мазута в Краснодарском крае. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Как писал «Ъ», тело животного было покрыто мазутом, а из клюва шла кровь. Спасти дельфина не удалось.

Сегодня в Керчи удалось спасти испачкавшегося в мазуте лебедя. Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный рассказал ТАСС, что в районе Керчи и острова Тузла возможен еще один выброс мазута — уже 22 декабря.

Подробнее о разливе мазута в Краснодарском крае и его последствиях читайте тут.

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Комментарии
9
282694747
1 час
Хоть здесь хорошо.А кстати яйца у них съедобные?
275464757
1 час
Вот это и есть настоящая волонтерская миссия во имя спасения флоры и фауны.
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