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Происшествия Разлив мазута затронул около 800 кв. км акватории Черного моря. Утечка продолжается

Разлив мазута затронул около 800 кв. км акватории Черного моря. Утечка продолжается

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15 комментариев

Разлив нефтепродуктов, произошедший после крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», затронул уже около 800 квадратных километров акватории Черного моря. Такие данные специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный приводит агентству ТАСС в понедельник, 23 декабря.

При этом утечка с танкера, затонувшего у входа в Керченский пролив, согласно спутниковым снимкам, продолжается.

Станичный отметил, что нельзя говорить о загрязнении морского дна на всех 800 квадратных километрах, поскольку мазут оседает на отдельных участках, а в указанной площади лишь фиксировалось прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды.

Траектория движения опасных веществ будет зависеть от силы и направления ветра и от ситуации с течениями.

«По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн», — сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании оперативного штаба в Анапе 23 декабря.

Накануне власти сообщили об ухудшении ситуации в зоне ликвидации последствий ЧС на Кубани из-за непогоды.

Напомним, утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. В море вылилось 3 700 тонн нефтепродуктов из перевозимых 9 200. Мазутное пятно стало относить к побережью и вскоре выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе ввели режим ЧС. Очищать пляжи от нефтепродуктов и спасать животных и птиц вышли спасатели, волонтеры, казаки. Вечером 21 декабря режим ЧС из-за разлива мазута ввели и в Керчи. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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ПО ТЕМЕ
Разлив мазута Краснодарский край ЧС Анапа Загрязнение Экологическая катастрофа Волгонефть-212 Волгонефть-239 Черное море
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Комментарии
15
282304523
30 минут
Где посадки и конфискация имущества владельцев танкеров? Или они власть не ругают, значит наказывать не за что, а волонтеры пускай на олигархов батрачат
tochilshik
17 минут
тяжелейшая катастрофа на десятилетие вперед.но президент равнодушен,СМИ почти молчат.зато ютуб предусмотрительно заклинили.
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