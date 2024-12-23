Разлив мазута затронул около 800 кв. км акватории Черного моря. Утечка продолжается

Разлив нефтепродуктов, произошедший после крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», затронул уже около 800 квадратных километров акватории Черного моря. Такие данные специалист по дистанционным методам исследования Сергей Станичный приводит агентству ТАСС в понедельник, 23 декабря.

Станичный отметил, что нельзя говорить о загрязнении морского дна на всех 800 квадратных километрах, поскольку мазут оседает на отдельных участках, а в указанной площади лишь фиксировалось прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды.

Траектория движения опасных веществ будет зависеть от силы и направления ветра и от ситуации с течениями.

«По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн», — сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании оперативного штаба в Анапе 23 декабря.

Напомним, утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. В море вылилось 3 700 тонн нефтепродуктов из перевозимых 9 200. Мазутное пятно стало относить к побережью и вскоре выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе ввели режим ЧС. Очищать пляжи от нефтепродуктов и спасать животных и птиц вышли спасатели, волонтеры, казаки. Вечером 21 декабря режим ЧС из-за разлива мазута ввели и в Керчи. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».