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Происшествия Спасатели, волонтеры, казаки. Более 5000 человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута

Спасатели, волонтеры, казаки. Более 5000 человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута

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16 комментариев

В Краснодарском крае во время работ по уборке с побережья нефтепродуктов собрано около 100 тонн нефтепродуктов и очищено более 10 километров береговой линии. Такую информацию 18 декабря приводит МЧС.

В среду в работах по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе приняли участие более 5 тысяч человек: спасатели, волонтеры и казаки. Для волонтеров, которых отправили 20 муниципалитетов края, в Анапе работают пять пунктов питания, предприятия и жители Анапы помогают обеспечить добровольцев инвентарем и средствами защиты.

Между тем вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения членам рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Минприроды, Минтранс и МЧС с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны будут до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время продолжается постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой полосы. Работы по очистке будут вести и в ночное время — для этого уже подготовили 65 световых башен.

В пункте по спасению птиц в поселке Витязево работает команда из 20 врачей и волонтеров, а поиском пострадавших птиц занимается мониторинговая группа, которая на постоянной связи с волонтерами, работающими на уборке прибрежной полосы от мазута.

В настоящий момент спасено порядка 30 пернатых. Разлив мазута в Керченском проливе рискует также привести к гибели дельфинов, рыб и растений и ставит под вопрос курортный сезон.

Утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера, перевозивших мазут. В море вылилось 3700 тонн нефти из 9200, находившихся в грузовых отсеках.

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ПО ТЕМЕ
Краснодарский край Очистка берега Уборка нефтепродуктов Мазут Крушение танкеров Анапа ЧС Волонтеры
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Комментарии
16
Гость
17 минут
от Роснефти -то есть кто-нибудь?
Гость
54 минуты
А судовладелец и страховщик оплатить работы по ликвидации розлива мазута не желают?
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