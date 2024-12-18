Спасатели, волонтеры, казаки. Более 5000 человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута

В Краснодарском крае во время работ по уборке с побережья нефтепродуктов собрано около 100 тонн нефтепродуктов и очищено более 10 километров береговой линии. Такую информацию 18 декабря приводит МЧС.
В среду в работах по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе приняли участие более 5 тысяч человек: спасатели, волонтеры и казаки. Для волонтеров, которых отправили 20 муниципалитетов края, в Анапе работают пять пунктов питания, предприятия и жители Анапы помогают обеспечить добровольцев инвентарем и средствами защиты.
Между тем вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения членам рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.
Минприроды, Минтранс и МЧС с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны будут до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий ЧС.
В настоящее время продолжается постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой полосы. Работы по очистке будут вести и в ночное время — для этого уже подготовили 65 световых башен.
В пункте по спасению птиц в поселке Витязево работает команда из 20 врачей и волонтеров, а поиском пострадавших птиц занимается мониторинговая группа, которая на постоянной связи с волонтерами, работающими на уборке прибрежной полосы от мазута.
В настоящий момент спасено порядка 30 пернатых. Разлив мазута в Керченском проливе рискует также привести к гибели дельфинов, рыб и растений и ставит под вопрос курортный сезон.
Утром 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера, перевозивших мазут. В море вылилось 3700 тонн нефти из 9200, находившихся в грузовых отсеках.
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