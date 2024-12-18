Спасатели, волонтеры, казаки. Более 5000 человек вышли на очистку анапских пляжей от мазута

В Краснодарском крае во время работ по уборке с побережья нефтепродуктов собрано около 100 тонн нефтепродуктов и очищено более 10 километров береговой линии. Такую информацию 18 декабря приводит МЧС.

В среду в работах по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе приняли участие более 5 тысяч человек: спасатели, волонтеры и казаки. Для волонтеров, которых отправили 20 муниципалитетов края, в Анапе работают пять пунктов питания, предприятия и жители Анапы помогают обеспечить добровольцев инвентарем и средствами защиты.

Между тем вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения членам рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Минприроды, Минтранс и МЧС с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны будут до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий ЧС .

В настоящее время продолжается постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой полосы. Работы по очистке будут вести и в ночное время — для этого уже подготовили 65 световых башен.