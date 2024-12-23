«Антей» расправил плечи. Калининград и Петербург свяжет грузопассажирский паром

Власти Петербурга ведут переговоры о запуске грузопассажирского парома до Калининграда. Вместимость судна 1988 года постройки, которое хотят поставить на линию, будет в разы меньше, чем у «Принцессы Анастасии», которую планировалось использовать в этих целях ранее. Но и желающих, вероятно, будет немного: цены на морское путешествие пока сильно проигрывают самолету.

О планах по запуску линии между Петербургом и Калининградом рассказал «Фонтанке» глава АО «Пассажирский порт Морской фасад» Вадим Каширин 23 декабря. «На следующий год ставим грузопассажирский паром», — сказал он.

Что за паром запустят между Петербургом и Калининградом

По словам Вадима Каширина, первые рейсы могут состояться уже в январе. Паром будет ходить от порта «Морской фасад» в Петербурге до порта «Пионерский» в Калининградской области: там как раз появился причал, который может принимать грузопассажирские суда. Предполагается, что на начальном этапе будет один рейс в неделю туда и обратно. Путь в одну сторону займет около двух дней.

Сейчас обсуждаются «технические вопросы» организации линии, в частности кто будет выступать оператором. Один из вариантов — ООО «Балтийские пассажирские линии», «дочка» «Морского фасада», созданная в 2019 году как раз для организации такого сообщения. Собственник судна может войти в состав владельцев компании. Самого потенциального партнера Вадим Каширин не назвал, но отметил, что это будет «серьезная судоходная компания» из Москвы.

По информации «Фонтанки», речь идет о пароме «Антей». Он был построен в 1988 году и относится к типу RO-PAX, то есть позволяет одновременно перевозить автомобильную технику и сопровождающих ее пассажиров. Судно имеет ледовый класс для круглогодичной работы. Паром может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров за один рейс. За месяц «Антей» способен осуществлять по линии шесть круговых рейсов. Планировалось, что после полноценного запуска он сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и 80 тысяч машин и спецтехники в год. Коммерческим оператором парома выступает ООО «Посейдон». Собственником парома является ООО «Универсальная транспортная группа». На сайте «Посейдона» пока указаны расценки перевозок до Усть-Луги. Так, цена для одного пассажира в 6-местной каюте составит 6 600 рублей, в четырехместной — 7 500, в двухместной — 12 500. Перевозка легкового автомобиля стоит 53 172 рубля.

Еще один собеседник подтвердил «Фонтанке», что идут переговоры по организации паромного сообщения. Но, по его данным, окончательной подписи нет: «Вариантов несколько, какой паром мог бы это потянуть. Понятно, что у „[Принцессы] Марии“ и „[Принцессы] Анастасии“ свои обстоятельства, но, по моим данным, последний выбор не сделан — „Антей“ это будет или кто-то еще».

«Морской фасад» в последний раз принимал пассажирские суда осенью 2019 года. До пандемии к его причалам приставали до 800 судов в год с 800–900 тысячами пассажиров. Единственный на тот момент грузопассажирский паром «Принцесса Анастасия» отправлялся от терминала «Морской вокзал» (входит в состав «Морского фасада») и ходил по линии Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм. Его вместимость составляла 2,5 тысячи человек.

По словам Вадима Каширина, сейчас из «Морского фасада» в «Пионерский» ходит грузовой паром «Патрия». Другие грузовые суда связывают порт Балтийск в Калининградской области с «Усть-Лугой» и «Бронкой». Убыток «Морского фасада» в 2023 году составил 102,7 млн рублей. На поддержание инфраструктуры выделяется субсидия из городского бюджета.

Паромное импортозамещение

Пассажирское морское сообщение между Петербургом и Калининградом прервалось в 2010 году, когда между городами перестал ходить паром «Георг Отс», который мог перевозить около 400 пассажиров. В 2018 году власти регионов начали прорабатывать создание совместной судоходной компании. Но в итоге учредителем ООО «Балтийские пассажирские линии» выступил только Петербург. Рассматривались как аренда судна, так и заказ постройки нового. Потенциальным подрядчиком готова была выступить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Там создали рабочую группу, выделили средства на разработку проекта и определение стоимости судна, но проект не продвинулся, а сама ОСК, у которой обнаружилась «огромная финансовая дыра», перешла под управление ВТБ и подверглась реорганизации.

В 2022 году власти Калининградской области сообщили о переговорах с владельцем «Принцессы Анастасии» об использовании судна для пассажирских перевозок в Калининград из Петербурга. Но его оператор счел, что проект будет рентабельным лишь при наличии государственных субсидий, и предложил выкупить судно и эксплуатировать его самостоятельно. В итоге от идеи отказались, а «Принцесса Анастасия» ушла в Средиземное море.

Еще одним препятствием для запуска паромного сообщения была инфраструктура. Порт в Пионерском строится с 2018 года. Сроки завершения строительства неоднократно переносились, а стоимость выросла с 6,9 млрд до 8,5 млрд рублей. В итоге первый причал, способный принимать грузопассажирские суда, появился только сейчас. Продолжается строительство причала № 2.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на объем. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Сейчас морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивают около 30 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.

Основная доля пассажирских перевозок между Калининградской областью и основной территорией России приходится на воздушный транспорт. Билет в одну сторону из Петербурга можно купить за 2200 рублей. Впрочем, часть людей предпочитают альтернативные способы из-за аэрофобии или медицинских показаний. Кроме того, паромное сообщение позволяет взять с собой автомобиль.