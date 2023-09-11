Глава ВТБ Костин заявил, что у Объединенной судостроительной корпорации «огромная финансовая дыра»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство. Об этом в интервью РБК 11 сентября заявил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее ВТБ получил госпакет акций ОСК сроком на 5 лет, а Костин был избран председателем совета директоров. В корпорации сейчас проходит аудит.



По словам банкира, в в ОСК достаточно проблем с корпоративным управлением и глубоким технологическим отставанием, особенно в сфере гражданского судостроения. Финансовую дыру в ОСК он охарактеризовал как «огромную» и отметил, что «старые дыры» должно закрыть государство, а не ВТБ».

