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    Глава ВТБ Костин заявил, что у Объединенной судостроительной корпорации «огромная финансовая дыра»

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    Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство. Об этом в интервью РБК 11 сентября заявил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее ВТБ получил госпакет акций ОСК сроком на 5 лет, а Костин был избран председателем совета директоров. В корпорации сейчас проходит аудит.

    По словам банкира, в в ОСК достаточно проблем с корпоративным управлением и глубоким технологическим отставанием, особенно в сфере гражданского судостроения. Финансовую дыру в ОСК он охарактеризовал как «огромную» и отметил, что «старые дыры» должно закрыть государство, а не ВТБ».

    Костин отметил, что практически все контракты ОСК с заказчиками убыточные, а у корпорации отсутствует единая достоверная финансовая отчетность. В ходе аудита предстоит брать каждое предприятие и судно в производстве и оценивать эффективность.

    Как писала «Фонтанка», о смене руководства в ОСК стало известно 10 августа, предложение правительства о передаче ВТБ госпакета акций ОСК сроком на 5 лет поддержал президент России Владимир Путин.

    В августе прошлого года экс-главу ОСК Алексея Рахманова раскритиковал президент России Владимир Путин. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?» — спросил тогда Рахманова президент и обратил внимание на то, что «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины».

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