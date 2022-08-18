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    «Чего контрактов-то убыточных назаключали». Путин раскритиковал главу ОСК

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    12 комментариев

    Главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова раскритиковал президент России Владимир Путин, который обратил внимание на то, что «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины». Глава государства выступил на совещании по судостроению 18 августа.

    «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?» — приводит обращение президента к Рахманову РИА Новости.

    Глава ОСК в ответ заметил, что проблема касается головных заказов, когда начинается строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять.

    «Мы в таких ситуациях, когда работаем с Минобороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами», — продолжил глава корпорации.

    «Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала родина, а потом уже наши финансы», — заключил Рахманов.

    Владимир Путин отметил, что интересы родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины. «Я обращаю на это ваше внимание», — отметил глава государства.

    Президент резюмировал, что нужно работать с заказчиком, но не «делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое».

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    Комментарии 12

    altnec18 Авг 2022 в 22:57
    Театр Юного Зрителя.
    Интересует, все-таки, чего они употребляют?
    +1−0
    Zet18 Авг 2022 в 22:46
    В сфере ГОЗ правила расчёта прибыли за год уже трижды поменяли, дефляторы Минэкономразвития всегда мизерные были, их последний раз в октябре 2021 обновили, по ряду кораблей решения принимают директивные о снижении прибыли. Сроки сдачи строительства и ремонта кораблей все вправо уходят на годы. Какое тут планирование финансовое???
    +3−0
    angel of death18 Авг 2022 в 22:44
    а почему у Вас, Родина, с маленькой буквы? =/
    +0−2
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