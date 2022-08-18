«Чего контрактов-то убыточных назаключали». Путин раскритиковал главу ОСК

Главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова раскритиковал президент России Владимир Путин, который обратил внимание на то, что «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины». Глава государства выступил на совещании по судостроению 18 августа.

«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?» — приводит обращение президента к Рахманову РИА Новости.

Глава ОСК в ответ заметил, что проблема касается головных заказов, когда начинается строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять.



«Мы в таких ситуациях, когда работаем с Минобороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами», — продолжил глава корпорации.

