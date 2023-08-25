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    Совет директоров ОСК получил нового председателя

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    Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации избрал Андрея Костина председателем Совета директоров, 25 августа сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что на заседании, которое состоялось сегодня, решение было принято единогласно.

    Андрей Костин — кандидат экономических наук. Родился в 1956 году в Москве. В МГУ им. М.В.Ломоносова получил специальность «политическая экономия». С 1979 по 1983 годы служил в генеральном консульстве СССР в Австралии, а затем в посольстве СССР в Великобритании. В банковскую сферу попал в 1993 году, возглавив управление иностранных инвестиций банка «Империал». «Внешэкономбанк» возглавил с 1996 года, с 2002 года является Президентом – Председателем правления Банка ВТБ.

    О смене руководства в ОСК стало известно 10 августа, предложение правительства о передаче ВТБ госпакета акций ОСК сроком на 5 лет поддержал президент России Владимир Путин.

    В совет директоров ОСК правительство выдвинуло 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого зампредседателя банка Андрея Пучкова. Последний получил кресло гендиректора 23 августа ОСК.

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