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    ОСК получила нового гендиректора. Это бывший топ-менеджер ВТБ

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    Новым директором Объединенной судостроительной корпорации стал бывший зампред ВТБ Андрей Пучков. Об этом 23 августа пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

    Распоряжение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Алексея Рахманова и избрании гендиректором общества Пучкова Андрея Сергеевича сроком на 5 лет подписал заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов.

    Андрей Пучков ранее занимал должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, возглавлял советы директоров ряда компаний банковской группы и проработал в структуре более 20 лет.

    О смене руководства в ОСК стало известно 10 августа, предложение правительства о передаче ВТБ госпакета акций ОСК сроком на 5 лет поддержал президент России Владимир Путин.

    Накануне сообщалось, что в совет директоров ОСК правительство выдвинуло 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого зампредседателя банка Андрея Пучкова.

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    Комментарии 10

    Гость23 Авг 2023 в 14:32
    Беда.......
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