ОСК получила нового гендиректора. Это бывший топ-менеджер ВТБ

Новым директором Объединенной судостроительной корпорации стал бывший зампред ВТБ Андрей Пучков. Об этом 23 августа пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Распоряжение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Алексея Рахманова и избрании гендиректором общества Пучкова Андрея Сергеевича сроком на 5 лет подписал заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов.
Андрей Пучков ранее занимал должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, возглавлял советы директоров ряда компаний банковской группы и проработал в структуре более 20 лет.
О смене руководства в ОСК стало известно 10 августа, предложение правительства о передаче ВТБ госпакета акций ОСК сроком на 5 лет поддержал президент России Владимир Путин.
Накануне сообщалось, что в совет директоров ОСК правительство выдвинуло 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и первого зампредседателя банка Андрея Пучкова.