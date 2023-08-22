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    Кабмин выдвинул 13 кандидатов в совет директоров ОСК

    2001
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    Список из 13 кандидатов для избрания в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации выдвинуло Правительство России, 22 августа сообщает РИА Новости.

    Распоряжение о выдвижении кандидатов подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В совет номинированы глава ВТБ Андрей Костин и его первый заместитель Андрей Пучков. Также предложены кандидатуры первого замгендиректора «Ростех» Владимира Артякова, главы Росморречфлота Захария Джиоева, гендиректора АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгения Дитриха, замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

    О передаче госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ было объявлено 10 августа. Как отметил президент России Владимир Путин, поддержавший передачу, производственные мощности судостроителей не давали возможности в срок обновлять флот, а управление ВТБ «даст ожидаемый эффект».

    Первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова прочили на пост главы ОСК вместо Алексея Рахманова, Андрея Костина — в кресло председателя совета директоров, которое сейчас занимает экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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