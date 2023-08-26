ВТБ начал масштабную проверку Объединенной судостроительной корпорации

Банк ВТБ начал проводить аудит Объединенной судостроительной корпорации, сообщает ТАСС со ссылкой замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.



Как рассказал 26 августа Евтухов, после представления нового гендиректора ОСК Андрея Пучкова, процесс передачи корпорации в доверительное управление ВТБ завершится «буквально на днях», её аудит уже начался.

«Новому генеральному директору необходимо будет посмотреть, как выстроена работа головной компании, каковы финансовые потоки, какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро, что входят в корпорацию. Предприятий в ОСК очень много, более 40, и по каждому нужно провести детальную проверку», — отметил Евтухов.