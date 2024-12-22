В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД

По Витебской развязке ЗСД 22 декабря запускают рабочее движение. В церемонии дистанционно принял участие президент России Владимир Путин. Президент открывал сегодня сразу несколько объектов в различных регионах страны и назвал это масштабное открытие транспортных объектов праздничным мероприятием.

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о выполнении его задания по началу строительства ШМСД, подчеркнув, что один из главных эффектов — вывод транзитного грузового транспорта на ЗСД.

По данным «Фонтанки», полоса движения от Витебского проспекта к ЗСД откроется для всех автомобилистов в течение нескольких часов, а в обратном направлении — в течение суток, когда будут демонтированы сооружения торжественной церемонии и выставлены бетонные блоки.

«Фонтанка» подробно рассказывала о характеристиках и ходе строительства развязки, первую сваю которой забили в 2021 году. Она строилась по допсоглашению города и «Магистрали Северной столицы» к концессионному соглашению на сооружение и эксплуатацию Западного скоростного диаметра. Расходы взяли на себя городской и федеральный бюджет, а также концессионер. Генподрядчик — компания «ПУСК — ЛИМАК-Север», одним из учредителей которой является ООО «ПУСК» (Группа «ВТБ Инфраструктурный холдинг»). Заявленная стоимость строительства — порядка 40 миллиардов рублей.