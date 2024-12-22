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Открытие Витебской развязки
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Город В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД

В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД

17 547
34 комментария
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По Витебской развязке ЗСД 22 декабря запускают рабочее движение. В церемонии дистанционно принял участие президент России Владимир Путин. Президент открывал сегодня сразу несколько объектов в различных регионах страны и назвал это масштабное открытие транспортных объектов праздничным мероприятием.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», торжественное открытие прошло 22 декабря.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии подчеркнул, что развязка — первый этап Широтной магистрали скоростного движения, которую будут увязывать с КАД-2.

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту о выполнении его задания по началу строительства ШМСД, подчеркнув, что один из главных эффектов — вывод транзитного грузового транспорта на ЗСД.

Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что это уже четвертый транспортный ГЧП-проект Группы ВТБ в Петербурге.

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Владимир Путин поблагодарил строителей и назвал проект заделом на будущее.

Напомним, развязка соединяет ЗСД в районе Благодатной улицы с Витебским проспектом, проходя эстакадой над Московским. Протяженность шестиполосной дороги — 2,6 км, расчетная скорость — 120 км в час.

По данным «Фонтанки», полоса движения от Витебского проспекта к ЗСД откроется для всех автомобилистов в течение нескольких часов, а в обратном направлении — в течение суток, когда будут демонтированы сооружения торжественной церемонии и выставлены бетонные блоки.

Сам участок Витебской развязки пока будет работать в бесплатном режиме

«Фонтанка» подробно рассказывала о характеристиках и ходе строительства развязки, первую сваю которой забили в 2021 году. Она строилась по допсоглашению города и «Магистрали Северной столицы» к концессионному соглашению на сооружение и эксплуатацию Западного скоростного диаметра. Расходы взяли на себя городской и федеральный бюджет, а также концессионер. Генподрядчик — компания «ПУСК — ЛИМАК-Север», одним из учредителей которой является ООО «ПУСК» (Группа «ВТБ Инфраструктурный холдинг»). Заявленная стоимость строительства — порядка 40 миллиардов рублей.

На Витебской развязке впервые в Петербурге реализована безбарьерная оплата проезда — то есть без шлагбаумов и пунктов оплаты. Она происходит с помощью считывания транспондеров или госномера автомобиля.

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Витебская развязка ЗСД одновременно является первым этапом новой платной скоростной магистрали — ШМСД. Концессионное соглашение о строительстве II–IV этапов уже подписал город с компанией «Широтная магистраль Северной столицы», а на V–VI этапы — Ленобласть с «Всеволожской концессионной компанией». Сметная стоимость этих двух частей — 241 миллиард и 110 миллиардов соответственно, партнером вновь является ВТБ. В составе Широтной магистрали появится разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. Городские этапы предполагается ввести в строй в 2029–2031 годах.

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Комментарии
34
281809934
2 часа
Ура!
Danik
1 час
А метро не открыли! Ни одной станции! Чему тут радуются эти держиморды? Что втб качает деньги из бюджета себе в карман? По Благодатной без этого пафоса и бесплатно вполне можно доехать от зсд до Витебского проспекта.
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