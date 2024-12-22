«Лопату некуда было воткнуть». В Петербурге закончили Витебскую развязку и начали новую магистраль

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В Петербурге 22 декабря открылось движение по Витебской развязке ЗСД, которая одновременно является первым этапом Широтной магистрали. Это не конец проекта, а начало — причем сразу в нескольких смыслах.

«Разрешаю»

Церемония открытия проходила днем на самой развязке, где собрали большой шатер с кейтерингом. Назначили всё на полдень, и прибывшие к этому времени журналисты по большей части манкировали возможностью погреться в надежде быстро обернуться.

Запустить движение должны были с разрешения президента Владимира Путина, который дистанционно принимал участие в открытии сразу нескольких транспортных проектов в различных регионах. Для этого поставили большой экран, классически разделенный на несколько окон: в каждом был свой регион, одно оставили для кабинета главы государства. Ветер крепчал, полдень миновал бессобытийно, и губернатор Петербурга Александр Беглов несколько раз настойчиво предложил журналистам погреться чаем и пирожками в шатре. Здесь сломались даже самые стойкие.



Источник: пресс-служба «ПУСК-ЛИМАК-Север»



Ближе к полвторого объявили режим готовности, все выстроились перед экраном, на фоне рабочих у двух микрофонов встали Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин как представитель концессионера. На экране точно так же вытянулись руководители других регионов. Некоторое время чуть ли не единственным человеком на продуваемой развязке с непокрытой головой оставался Беглов, но и ему в итоге принесли кепку.



В Петербурге журналисты вслух завидовали тем, кому повезло открывать не дорогу, а аэропортовые терминалы, — они стояли в костюмах в помещении.



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Витебская развязка была первой в очереди. Беглов отчитался о том, что город выполнил поручение президента по началу строительства Широтной магистрали скоростного движения, первым этапом которой и является Витебская развязка: «Она обеспечит нам въезд на ЗСД грузового транзитного транспорта, разгрузит улично-дорожную сеть на 70 тысяч машин в сутки, обеспечит дорожную связь между восточными районами города и центром».

Андрей Костин подчеркнул, что это уже четвертый инфраструктурный проект Группы ВТБ в Петербурге на основе ГЧП — после Западного скоростного диаметра, реконструкции Пулково и двух участков М-11: «Здесь огромные возможности и резервы, которые принцип ГЧП может использовать, чтобы мы существенно могли увеличить сооружение новых инфраструктурных проектов». Владимир Путин поблагодарил Костина и рабочих и отметил, что этот первый этап новой трассы обеспечит транспортную доступность юга и юго-востока города: «Уверен, что это задел на будущее».

После этого включения регионов продолжились. Татарстан, Чувашия, Краснодарский край, Ставрополье, Магаданская область по очереди докладывались президенту. Затем прозвучало то, ради чего собрались: «Разрешите открыть движение» — «Разрешаю». Поехали грузовики — с праздничным гудением клаксонов. Но поехали лишь в одном направлении — от Витебского проспекта к ЗСД. Вскоре его открыли и для всех автомобилистов. Что касается обратного направления, то оно занято тем самым шатром, который спасал гостей от ветра. Чтобы убрать все сооружения и выставить штатные элементы организации движения, потребуются где-то сутки, и только тогда можно будет поехать от Западного скоростного диаметра к Витебскому.



Беглов и Костин сели в одну машину и уехали испытывать новую дорогу. Экран отключили, все расслабились и побежали за горячим чаем. Словно завершая церемонию, под ветром с болезненным грохотом упала чья-то камера на штативе, которая всё же дотерпела до конца.

От Пушкина до Чебурашки

Витебская развязка соединяет ЗСД в районе Благодатной улицы с Витебским проспектом, проходя эстакадой над Московским. Протяженность только самой шестиполосной дороги без съездов — 2,6 км, расчетная скорость — 120 км в час. «Фонтанка» подробно рассказывала о характеристиках и ходе строительства развязки, первую сваю которой забили в 2021 году. Она строилась по допсоглашению города и «Магистрали Северной столицы» к концессионному соглашению на сооружение и эксплуатацию Западного скоростного диаметра. Расходы взяли на себя городской и федеральный бюджет, а также концессионер. Генподрядчик — компания «ПУСК-ЛИМАК-Север», одним из учредителей которой является ООО «ПУСК» (Группа «ВТБ Инфраструктурный холдинг»).

Уже после церемонии Беглов и Костин подошли к журналистам. Глава города встроил Широтную магистраль в логический ряд дорожных проектов, которые курировал президент — КАД с дамбой («мы и наши дети перестали дышать свинцом и выхлопом грузового автотранспорта»), ЗСД («никто не хотел давать денег, никто не хотел строить»), — и вот теперь Витебская развязка как начало ШМСД: «Мало кто верил, что у нас получится. Были сложности, но тем не менее слаженная работа дала соответствующий результат».

В 2021 году Андрей Костин присутствовал на церемонии начала строительства, когда в землю утапливали первую сваю для развязки (примерно тогда, собственно, «мало кто верил»). В тот раз глава ВТБ цитировал Пушкина, сейчас — Чебурашку: «Мы строили, строили и наконец построили». «Мы в следующем году приступаем к работе над II–IV этапами ШМСД, закончим их к 30-му году, а там у нас и V–VI этапы, выход в Ленинградскую область, — заявил он. — Питер нуждается в том, чтобы строить здесь дороги, движение достаточно интенсивное, как и во всех мировых городах. Будем работать и над второй очередью Пулково, в ближайшее время приступим к ее сооружению».



Гендиректор компании-генподрядчика «ПУСК-ЛИМАК-Север» Валерий Апыхтин сообщил «Фонтанке», что заявленная ранее стоимость строительства развязки не менялась — 38,9 миллиарда рублей, контракт заключали с твердой стоимостью. Насчет слаженной работы — не отрицает: «Когда мне говорят, что студентам надо привести пример работы в стесненных условиях, я говорю: везите их на Витебскую развязку. Два яруса один над другим, до здания Электросилы 6 метров, с другой стороны — железная дорога, с третьей — Московский проспект. Лопату лишний раз некуда воткнуть. Одна опора в полосе отвода РЖД, другая — на чьей-то земле. Не говоря про сети. Мы наработали схему, при которой город готовит очередной участок, и мы сразу на него заходим. Если бы мы сперва ждали полной подготовки, мы бы сейчас здесь ничего не открывали».

«Фонтанка» рассказывала, как на старте проекта в город потянулись субподрядчики из различных регионов с опытом строительства искусственных сооружений. По словам Апыхтина, доля работ, которые «ПУСК-ЛИМАК-Север» выполняла собственными силами, от изначально запланированных 5–10% выросла вдвое.

А как платить

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский, который составлял триаду с Бегловым и Костиным, сосредоточился на уникальной для Петербурга системе безбарьерной оплаты проезда на Витебской развязке — free-flow. «Здесь нет шлагбаумов, и мы надеемся, что здесь не будут создаваться пробки, которые мы сейчас видим в том числе на ЗСД на съезде с Богатырского, — заявил он. — Если здесь будет всё отработано, то будем применять это на ЗСД, и это решит очень многие вопросы с количеством автотранспорта, который может проходить здесь. Плановое количество автомобилей — около 70 тысяч. Это, конечно, уникальная история, самая большая пропускная способность из всех трасс, которые сегодня открывали».

«Фонтанка» рассказывала о системе free-flow, которая должна быть запущена на Витебской развязке и в будущем на всей ШМСД. Если коротко — никаких пунктов взимания платы и шлагбаумов, рамка автоматически считывает транспондер или госномер машины, если транспондера под стеклом нет. Соответственно, счет выставляется по одному из этих признаков. Одной из больных тем в преддверии запуска этой системы был механизм взимания штрафов с неплательщиков — закс спешно принимал нужный закон.

Прямо сейчас, до завершения всех имущественных формальностей, проезд по Витебской развязке будет бесплатным. Другое дело, что проезд по ней означает: вы либо направляетесь на ЗСД, либо съезжаете с него, а там всё по-прежнему платное. «Магистраль Северной столицы» опубликовала специальную подробную памятку с ответами на вопросы об оплате.









Для владельцев транспондеров — а таких среди пользователей ЗСД более 90% — схема не меняется: система считывает их и списывает плату. Сейчас проезд по Витебской развязке бесплатный, так что тариф тот же самый, что для маршрутов, которые заканчиваются или начинаются на Благодатной.

Для тех, кто не пользуется транспондером, всё немного сложнее. Если ехать с развязки на ЗСД на Юг — там обычный пункт взимания платы, где надо расплатиться за тарифную зону 1, как это делается в случае с Благодатной. Если с Юга на развязку — опять же шлагбаум и оплата двух тарифных зон 1 и 2. Free-flow пока работает только на северном направлении: если ехать с Витебской развязки на ЗСД на Север, то шлагбаума в рамках тарифной зоны 2 нет, а оплата автоматически начисляется по номеру — надо зайти в личный кабинет на сайте и рассчитаться за зону 2 (от Витебской развязки до наб. Макарова). Всё точно так же, если ехать с Севера по ЗСД и съезжать на развязку.



На оплату по госномеру авто дается пять дней. После этого выставляется штраф, который, впрочем, отменяется, если за проезд заплатить в следующие 20 дней. Депутаты ранее утвердили штрафы за легковушку в 3 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно для физлиц и юрлиц и в 5 тысяч и 15 тысяч — для более габаритных транспортных средств. Важно помнить, что если у владельца транспондера тот неверно закреплен или если на нем нет денег, то тоже надо заплатить по госномеру в личном кабинете.

Где находятся эти считывающие рамки безбарьерной оплаты — можно посмотреть здесь. Ответы на частые вопросы автовладельцев — здесь.

Но в определенный момент Витебская развязка станет платной сама по себе. Тарифы еще не утверждены. По данным «Фонтанки», предполагается, что это будет отдельная тарифная зона, по которой люди без транспондеров будут платить порядка 250 рублей.

Что дальше

Про Витебскую развязку всегда говорили, что у нее есть собственное транспортное значение, но упирали: это первый этап Широтной магистрали скоростного движения.

22 декабря все желающие могли «посмотреть» на будущие II–IV этапы. Вернее, на то место, откуда они начнут расти и где, вероятно, под них будут забивать первую сваю.



«Фонтанка» много и подробно рассказывала о продолжении ШМСД. Концессионное соглашение на строительство II–IV этапов город подписал с компанией «Широтная магистраль Северной столицы», учрежденной всё тем же ВТБ и «Газпромбанком».













Стоимость — 241 миллиард рублей, протяженность без съездов — 15 км, со съездами — почти 24 км. Магистраль перейдет через Неву разводным мостом и доберется до Кольцевой, где эстафетную палочку примет уже Ленобласть с ее V–VI этапами: их построит еще одна структура Группы ВТБ «Всеволожская концессионная компания», и они должны будут довести ШМСД до трассы «Кола» и дороги «Санкт-Петербург — Колтуши».



Источник: АО «ЗСД»









Впоследствии Широтная магистраль должна связаться с КАД-2, которую начнут строить с восточной дуги. Об этом 22 декабря в очередной раз напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин, который был одним из участников памятного совещания с президентом, где КАД-2 и ШМСД явно выступили как конкурирующие проекты. Позже их дипломатично назвали частью общего транспортного каркаса, но приоритет отдали Широтной магистрали. Подробнее об этом здесь.



Гендиректор «Широтной магистрали Северной столицы» Антон Новиков рассказал «Фонтанке», что на следующий год намечено выполнение всех предварительных условий начала строительства: графика подготовки территории, графика производства работ, прохождения Главгосэкспертизы и ряд других условий. «В 2025 году мы намерены развернуть строительно-монтажные работы на площадке, — подчеркнул он. — Чтобы уложиться в директивные сроки, нам, безусловно, надо начинать реализовывать строительную фазу уже в следующем году. Но я считаю, что сроки выглядели вполне реальными. У нас наработан очень хороший опыт совместной работы».



Одновременно Новиков возглавляет совет директоров «ПУСК-ЛИМАК-Север». Но на вопрос, кто же станет генподрядчиком мегапроекта, он пока ответить не готов: «Пока договор генерального подряда не подписан, я считаю преждевременным говорить о конкретном подрядчике, — говорит он. — Надо понимать, что такой договор генподряда — это договор под ключ со всеми рисками. И не так много компаний готовы брать на себя такие обязательства. Мы оцениваем предложения и далеко не только по цене — это и квалификация, и подтверждение сроков, готовность работать в рамках режима параллельных правомочий по концессии».

Валерий Апыхтин, в свою очередь, возможность участия «ПУСК-ЛИМАК-Север» прокомментировал так: «Конечно, с учетом того бесценного опыта, что мы получили на развязке, мы готовы участвовать в проекте ШМСД».