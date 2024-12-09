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Город В Петербурге решили изменить размер штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

В Петербурге решили изменить размер штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

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5 комментариев

Шкалу штрафов для нарушителей на платных дорогах в Петербурге решили изменить. Все привяжут к категории автомобиля.

Транспортная комиссия Законодательного собрания 9 декабря снова рассмотрит проект закона о штрафах для неплательщиков. Напомним, изначально предполагалось ввести наказание для физлиц в размере 3 тысяч, для юрлиц — в размере 30 тысяч. Однако законопроект отправили на доработку.

Теперь, по данным «Фонтанки», предложена другая формула. Для легковых авто физлицам и юрлицам прописывают штрафы в 3 тысячи и 10 тысяч соответственно. На грузовиках или автобусах граждане заплатят 5 тысяч, юридические лица — 15 тысяч.

Напомним, принятие закона синхронизировано с запуском системы free-flow, то есть безбарьерного проезда в Петербурге. Она появится на Витебской развязке ЗСД, которую планируют открывать в конце декабря, и впоследствии будет работать на всей Широтной магистрали скоростного движения, первым этапом которой и является эта развязка. Подробнее — читайте здесь.

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Комментарии
5
282768225
1 час
Позорники
Гость
2 часа
Штрафы, налоги, пошлины, платные дороги и парковки, а с другой стороны, что еще можно ждать от .этой ...
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