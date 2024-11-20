Петербург подписал концессионное соглашение на строительство Широтной магистрали

Концессию на строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге 20 ноября подписали во время «Транспортной недели», которая сейчас проходит в Москве. Партнером города станет компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), основным акционером которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Свои подписи под соглашением поставили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин.

Соглашение рассчитано на 49 лет, в рамках него концессионер должен будет построить II–IV этапы магистрали (первый достраивается прямо сейчас по другому соглашению, это Витебская развязка ЗСД), а затем эксплуатировать ее.

«Мы давно и успешно инвестируем в модернизацию транспортной инфраструктуры — такое сотрудничество ВТБ с Санкт-Петербургом может служить образцом надежности механизма ГЧП. Очередным подтверждением этому станет открытие в конце декабря движения по Витебской развязке, первому участку ШМСД. А сегодня мы договорились продолжить партнерство по проекту, который привлечет в экономику города 241 млрд инвестиций», — сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Фонтанка» подробно рассказывала о предложении ШМСС. Сметная стоимость строительства — порядка 240 млрд рублей , из которых 90 млрд — доля федерального бюджета, 86,7 млрд — доля концессионера, а остальное идет из регионального бюджета. Завершить работы ранее обещали за 6,5 года, а начать активные работы — в конце 2025-го, подготовка территории уже идет. Открывать участки хотят в 2029–2031 годах. Магистраль будет платной. Конкретная стоимость строительства неизвестна, предварительно на 2029 год наметили вилку от 23,5 до 112,8 рубля за километр в зависимости от категории транспортного средства.

По условиям соглашения город должен будет со своей стороны обеспечивать концессионеру минимальный гарантированный доход для покрытия его инвестиционных и эксплуатационных расходов. В свою очередь партнер будет возвращать концеденту часть собранной сверх этого предела выручки. По финансовой модели, эти расходы города могут составить порядка 70 млрд рублей , а в последующие годы он получит более 400 млрд.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). Первый этап — это Витебская развязка ЗСД, второй — от Витебского до Софийской улицы; третий — до улицы 2-й Луч; четвертый этап разбит на три очереди, включающие мост через Неву, и дойдет до Кольцевой.

Впоследствии через областные участки ШМСД предполагается интегрировать в общую сеть с КАД-2, которая начнет строиться с восточной дуги.