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Город Третий развод. Как Широтную магистраль перекинут через Неву

Третий развод. Как Широтную магистраль перекинут через Неву

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Облик разведенного пролета у переправы в рамках Широтной магистрали должен повторять контуры железнодорожного моста. Но по сути, здесь окажутся три разных системы.

Широтная магистраль скоростного движения — главный дорожный проект Петербурга ближайших лет. Это платная трасса, первый ее этап в виде Витебской развязки ЗСД уже достраивается. Последующие три доведут ее шестиполосной дорогой практически до границы города. Второй этап — от Витебского до Софийской улицы (порядка 2 км), третий — до улицы 2-й Луч (примерно так же), этап 4.1 с мостом через Неву — до Союзного проспекта (около 4 км), этап 4.2.1 — до Российского проспекта (почти 3 км) и наконец этап 4.2.2 — до КАД (3,6 км).

Через Неву магистраль перемахнет низководным мостом в створе улиц Фаянсовая и Зольная. «Фонтанка» смогла посмотреть на рендеры.

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Насколько можно судить, разводной пролет будет двукрылым. При поднятии крылья будут образовывать довольно большой угол c горизонтальной осью. Идея в том, чтобы они создавали единую арку с двумя опорами подъемного пролета на Финляндском железнодорожном мосту, который находится в 40 метрах.

При этом известно, что система разводки старой и новой частей Финляндского моста различается: там, где у первой с определенного периода начали просто поднимать центральный пролет, как лифт, у второй работает одно разводное крыло по классической для Петербурга технологии.

«Фонтанка» рассказывала, что переправу в створе Фаянсовой — Зольной улиц в составе ШМСД хотят максимально безболезненно вписать в ландшафт Невы, как и Большой Смоленский мост. Задача — не заслонить Финляндский мост. Поэтому никакого выдающегося декора здесь ждать не стоит — по сути, это пролетные строения и шумозащита по бокам. Ее, кстати, предлагают сделать безрамочной и прозрачной на всем протяжении.

Концессионером по строительству II–IV этапов ШМСД должна стать компания «Широтная магистраль Северной столицы», в учредителях которой структуры ВТБ и Газпромбанка. Она уже подала заявку на заключение соглашения по строительству II–IV этапов магистрали сметной стоимостью более 240 млрд рублей. Подробнее о сроках ее запуска, стоимости проезда и об условиях концессии — читайте на «Фонтанке».

Именно мост доложен стать самым сложным участком Широтной магистрали. Его протяженность составит 777 метров. Одна из особенностей, которую отмечали еще на стадии предпроекта — скоростная разводка и сводка. Дело в том, что ШМСД планируется как платная трасса, для которой прекращение движения машин является изъяном финансовой модели. Но после того, как стало понятно, что высокую неразводную переправу здесь не построить и не согласовать, временные потери было решено минимизировать именно за счет современной техники, которая позволит поднимать и опускать крылья за пару минут. Делать это будут, как на других переправах, по заявкам
на прохождение судов.

Главная идея потенциальных концессионеров и проектировщиков, как сообщают собеседники «Фонтанки», — сравнительно низкий автомобильный поток в ночной период. И судя по расчетным цифрам финансовой модели, провалов во время навигации и правда не ждут. По крайней мере на все годы вперед за основу взяли такое распределение трафика: на первый квартал (а именно он целиком попадает под закрытие судоходства) выпадает 21% всего потока автомобилей; на четвертый, под конец которого обычно мосты перестают разводить, — 24%. На второй и третий — 27% и 28% соответственно.

Сам мост входит в так называемый участок магистрали № 4.1 — от улицы 2-й Луч на левом берегу Невы до Союзного проспекта на правом. Из всех 5 этапов, на которые составлен расчет в рамках проекта концессии, этот предсказуемо самый дорогой — 81,7 млрд. Соответственно, и сумма расходов, которые несет город в виде капитального гранта на стройку, здесь самая высокая — 54 млрд. Его — как и последующие участки вплоть до КАД — ждут не позднее 2031 года, но многое зависит от подготовительных работ и от решения земельных вопросов: все договоры аренды на участки здесь должны быть заключены к середине 2028-го.

Дорога продолжит требовать расходов и на стадии эксплуатации. Для моста есть отдельный расчет в ценах 2023 года: ежегодно 1,6 млн рублей на квадратный метр, то есть 44 млн на всю переправу. Еще по 72 млн рублей прогнозно вписаны в 2040 и 2050 годы для ремонта механизмов и оборудования разводного пролетного строения. Срок службы механизмов определили в 30 лет, так что в какой-то момент потребуется и замена механизмов, ее оценивают примерно в 950 млн.

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Это не единственное, хотя и самое масштабное искусственное сооружение ШМСД. В связи со строительством в плотной городской застройке большая часть II–IV этапов магистрали (более 15 км) пройдет по эстакадам, здесь будет 4 развязки на пересечении с автодорогами, 4 путепровода с железнодорожными путями. Придется переустроить 165 км городских инженерных сетей в рамках подготовки территории, переоформить более 155 гектаров городской земли, сейчас она в собственности у бизнеса и различных организаций.

Очень значительная доля эстакад на этапе как раз от Невы до Союзного проспекта, потом начинается полуторакилометровый плоскостной участок.

Концессионное соглашение с ООО «Широтная магистраль Северной столицы» могут подписать уже в конце ноября в ходе так называемой транспортной недели. К тому времени истечет полуторамесячный срок, на протяжении которого предложение концессионера должно провести в открытом доступе, чтобы другие претенденты могли предложить свои варианты.

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