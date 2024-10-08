Третий развод. Как Широтную магистраль перекинут через Неву

Именно мост доложен стать самым сложным участком Широтной магистрали. Его протяженность составит 777 метров. Одна из особенностей, которую отмечали еще на стадии предпроекта — скоростная разводка и сводка. Дело в том, что ШМСД планируется как платная трасса, для которой прекращение движения машин является изъяном финансовой модели. Но после того, как стало понятно, что высокую неразводную переправу здесь не построить и не согласовать, временные потери было решено минимизировать именно за счет современной техники, которая позволит поднимать и опускать крылья за пару минут. Делать это будут, как на других переправах, по заявкам

на прохождение судов.



Главная идея потенциальных концессионеров и проектировщиков, как сообщают собеседники «Фонтанки», — сравнительно низкий автомобильный поток в ночной период. И судя по расчетным цифрам финансовой модели, провалов во время навигации и правда не ждут. По крайней мере на все годы вперед за основу взяли такое распределение трафика: на первый квартал (а именно он целиком попадает под закрытие судоходства) выпадает 21% всего потока автомобилей; на четвертый, под конец которого обычно мосты перестают разводить, — 24%. На второй и третий — 27% и 28% соответственно.



Сам мост входит в так называемый участок магистрали № 4.1 — от улицы 2-й Луч на левом берегу Невы до Союзного проспекта на правом. Из всех 5 этапов, на которые составлен расчет в рамках проекта концессии, этот предсказуемо самый дорогой — 81,7 млрд. Соответственно, и сумма расходов, которые несет город в виде капитального гранта на стройку, здесь самая высокая — 54 млрд. Его — как и последующие участки вплоть до КАД — ждут не позднее 2031 года, но многое зависит от подготовительных работ и от решения земельных вопросов: все договоры аренды на участки здесь должны быть заключены к середине 2028-го.



Дорога продолжит требовать расходов и на стадии эксплуатации. Для моста есть отдельный расчет в ценах 2023 года: ежегодно 1,6 млн рублей на квадратный метр, то есть 44 млн на всю переправу. Еще по 72 млн рублей прогнозно вписаны в 2040 и 2050 годы для ремонта механизмов и оборудования разводного пролетного строения. Срок службы механизмов определили в 30 лет, так что в какой-то момент потребуется и замена механизмов, ее оценивают примерно в 950 млн.