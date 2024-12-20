Суд по ЧП с поездами под Мурманском: машинист грузового состава взят под стражу

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура







В Мурманской области 20 декабря суд заключил под стражу Алексея Зычкова — машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом Мурманск — Петербург. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Сегодня с учетом позиции кандалакшского транспортного прокурора Татьяны Чумаковой суд заключил под стражу машиниста грузового поезда Алексея Зычкова», — говорится в сообщении.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Зычкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Вместе с машинистом грузового поезда накануне был задержан и его помощник. ТАСС писал, что они, по предварительным данным, вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. Предварительной причиной столкновения называли самопроизвольное движение неисправного грузового состава.