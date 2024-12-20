Суд по ЧП с поездами под Мурманском: машинист грузового состава взят под стражу

В Мурманской области 20 декабря суд заключил под стражу Алексея Зычкова — машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом Мурманск — Петербург. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Сегодня с учетом позиции кандалакшского транспортного прокурора Татьяны Чумаковой суд заключил под стражу машиниста грузового поезда Алексея Зычкова», — говорится в сообщении.
Зычкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).
Напомним, днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области грузовой состав столкнулся с двухэтажным пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Петербург. Травмы получили 26 взрослых и пятеро детей. Двое погибли: одна скончалась в скорой по дороге в больницу, другой — уже в больнице. Погибшая женщина ехала в отпуск в Луганск. Что рассказали о происшествии пострадавшие и их близкие, читайте в материале «Фонтанки». Накануне пассажиры поезда прибыли в Петербург. Пострадавших доставили в городские больницы.
Вместе с машинистом грузового поезда накануне был задержан и его помощник. ТАСС писал, что они, по предварительным данным, вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. Предварительной причиной столкновения называли самопроизвольное движение неисправного грузового состава.
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