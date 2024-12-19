«Это был не взрыв. Удар». Рассказываем, кто не доехал до Петербурга в поезде, потерпевшем крушение под Мурманском

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области 18 декабря. В результате аварии погибла женщина и пострадали больше 20 человек. Всего в поезде ехало 326 пассажиров. «Фонтанка» рассказывает о тех, кто не доехал до пункта назначения, но выжил в тот страшный вечер.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура







Как рассказал нашему изданию один из пострадавших пассажиров поезда, 69-летний Владимир, столкновение застало его, когда он спускался со второго этажа на первый. Мужчина пытался удержаться за поручень левой рукой, но не получилось, и он полетел с лестницы. В коридоре его зажало между купе и окнами. Владимир сразу понял, что произошло.

«Я понял, что был удар. Не взрыв. Был удар», — поделился Владимир. Он попросил другого пассажира поднять себя. Мужчина, вытащивший Владимира, ехал с детьми и супругой.

«Парнишка молодец. Детей успокоил. Надеюсь, не его жена погибла. Там у него жена лежала», — рассказывает пострадавший.

Затем Владимир с пассажиром попытались вытащить двух женщин, которых прижала дверь.

«Я дверь поднимаю, а она у них на голове лежит. Я поднимаю, а она на вторую женщину [падает]. И она кричит», — сказал Владимир.

На место оперативно прибыли спасатели и кареты скорой помощи. Владимира с двумя другими пострадавшими отвезли в больницу в городе Полярные Зори. Там ему уже сделали операцию. Мужчина подчеркнул, что в учреждении к нему относятся внимательно и его уже напоили кофе.

«Было три скорых. Первая уехала, потом нас забрали. Одна женщина на носилках и нас двое мужчин. Я легче всего отделался», — поделился пострадавший.

Вместе с Владимиром в той же больнице оказались пожилые супруги Сергей и Наталья. «Фонтанка» связалась с их сыном — петербуржцем Павлом. Он рассказал, что сейчас он едет к родителям в больницу. Поделился, что у мамы перелом голени, а у отца перелом костей черепа.

«Отец спал вообще. Так всё быстро случилось. Им помогли вылезти из вагона пассажиры», — сообщил сын пострадавших.

«Фонтанка» рассказывала историю еще двух пассажиров — Сергея и Юлии. В момент происшествия они находились в вагоне-ресторане. Говорят, что изначально люди в поезде думали, будто кто-то нажал стоп-кран, из-за чего и сотрясся весь состав и попадали как вещи, так и сами пассажиры. Но потом увидели, что вагон сошел с рельсов. Молодые люди видели, как пострадавших тащили на носилках, а пассажиры лежали в вагонах, словно мертвые.

С другими пострадавшими связаться редакции пока не удалось. Однако некоторые из них активно ведут соцсети.

38-летняя Ольга из Мурманска — кинолог и хендлер (показ собак на выставках). Работает в питомнике, который занимается «грамотным и ответственным разведением басенджи». Ее подопечные четвероногие часто становятся победителями различных выставок. Помимо собак, в сферу интересов входят путешествия в теплые края и походы в театр. Есть муж и двое детей.

30-летняя Александра из Петрозаводска — тоже любительница туристических поездок. В 2021 году рассказывала о себе, что получает высшее образование и работает в баре. Судя по странице в соцсети, место работы не сменила до сих пор.

Героями дня стали юные хоккеисты команды «Арктика». Молодые люди в момент столкновения находились в последнем прицепном вагоне. Среди них никто не пострадал. Увидев, что спасатели вытаскивают из вагонов пострадавших пассажиров, спортсмены бросились им помогать.

В половину первого ночи ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Мурманской области Дмитрия Панычева сообщил, что пострадавших уже 27, в том числе пятеро детей. Единственная погибшая — неизвестная женщина примерно 50 лет.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы в центральные районные больницы региона: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и три пациента — в медсанчасть № 118 ФМБА в городе Полярные Зори», — сказал чиновник.

Пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, отправились дальше в Петербург.