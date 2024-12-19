Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

1 м/c,

ю-в.

 757мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда в Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Это был не взрыв. Удар». Рассказываем, кто не доехал до Петербурга в поезде, потерпевшем крушение под Мурманском

«Это был не взрыв. Удар». Рассказываем, кто не доехал до Петербурга в поезде, потерпевшем крушение под Мурманском

2 469
9 комментариев

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области 18 декабря. В результате аварии погибла женщина и пострадали больше 20 человек. Всего в поезде ехало 326 пассажиров. «Фонтанка» рассказывает о тех, кто не доехал до пункта назначения, но выжил в тот страшный вечер.

Источник:

Как рассказал нашему изданию один из пострадавших пассажиров поезда, 69-летний Владимир, столкновение застало его, когда он спускался со второго этажа на первый. Мужчина пытался удержаться за поручень левой рукой, но не получилось, и он полетел с лестницы. В коридоре его зажало между купе и окнами. Владимир сразу понял, что произошло.

«Я понял, что был удар. Не взрыв. Был удар», — поделился Владимир. Он попросил другого пассажира поднять себя. Мужчина, вытащивший Владимира, ехал с детьми и супругой.

«Парнишка молодец. Детей успокоил. Надеюсь, не его жена погибла. Там у него жена лежала», — рассказывает пострадавший.

Затем Владимир с пассажиром попытались вытащить двух женщин, которых прижала дверь.

«Я дверь поднимаю, а она у них на голове лежит. Я поднимаю, а она на вторую женщину [падает]. И она кричит», — сказал Владимир.

На место оперативно прибыли спасатели и кареты скорой помощи. Владимира с двумя другими пострадавшими отвезли в больницу в городе Полярные Зори. Там ему уже сделали операцию. Мужчина подчеркнул, что в учреждении к нему относятся внимательно и его уже напоили кофе.

«Было три скорых. Первая уехала, потом нас забрали. Одна женщина на носилках и нас двое мужчин. Я легче всего отделался», — поделился пострадавший.

Вместе с Владимиром в той же больнице оказались пожилые супруги Сергей и Наталья. «Фонтанка» связалась с их сыном — петербуржцем Павлом. Он рассказал, что сейчас он едет к родителям в больницу. Поделился, что у мамы перелом голени, а у отца перелом костей черепа.

«Отец спал вообще. Так всё быстро случилось. Им помогли вылезти из вагона пассажиры», — сообщил сын пострадавших.

«Фонтанка» рассказывала историю еще двух пассажиров — Сергея и Юлии. В момент происшествия они находились в вагоне-ресторане. Говорят, что изначально люди в поезде думали, будто кто-то нажал стоп-кран, из-за чего и сотрясся весь состав и попадали как вещи, так и сами пассажиры. Но потом увидели, что вагон сошел с рельсов. Молодые люди видели, как пострадавших тащили на носилках, а пассажиры лежали в вагонах, словно мертвые.

С другими пострадавшими связаться редакции пока не удалось. Однако некоторые из них активно ведут соцсети.

38-летняя Ольга из Мурманска — кинолог и хендлер (показ собак на выставках). Работает в питомнике, который занимается «грамотным и ответственным разведением басенджи». Ее подопечные четвероногие часто становятся победителями различных выставок. Помимо собак, в сферу интересов входят путешествия в теплые края и походы в театр. Есть муж и двое детей.

30-летняя Александра из Петрозаводска — тоже любительница туристических поездок. В 2021 году рассказывала о себе, что получает высшее образование и работает в баре. Судя по странице в соцсети, место работы не сменила до сих пор.

Героями дня стали юные хоккеисты команды «Арктика». Молодые люди в момент столкновения находились в последнем прицепном вагоне. Среди них никто не пострадал. Увидев, что спасатели вытаскивают из вагонов пострадавших пассажиров, спортсмены бросились им помогать.

В половину первого ночи ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Мурманской области Дмитрия Панычева сообщил, что пострадавших уже 27, в том числе пятеро детей. Единственная погибшая — неизвестная женщина примерно 50 лет.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы в центральные районные больницы региона: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и три пациента — в медсанчасть № 118 ФМБА в городе Полярные Зори», — сказал чиновник.

Пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, отправились дальше в Петербург.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Klaustrofobik
1 час
Этап второй, наказать невиновных, наградить непричастных.
lyolik
1 час
Чую дело идёт к акту терроризма всу...(
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18