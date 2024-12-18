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Происшествия Спорт «…И сами побежали им помогать». Юные хоккеисты вытаскивали пострадавших из вагонов поезда под Мурманском

«…И сами побежали им помогать». Юные хоккеисты вытаскивали пострадавших из вагонов поезда под Мурманском

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7 комментариев

Хоккеисты юношеской команды «Арктика», которые оказались среди пассажиров сошедшего с путей поезда в Мурманской области, не пострадали. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал заместитель директора КСШОР «Арктика» Виталий Малыгин.

Хоккеисты юношеской команды «Арктика»

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По его словам, всего в поезде ехали 16 хоккеистов вместе с тренером Олегом Мудровым. Начинающим спортсменам по 15–16 лет. Когда поезд в результате столкновения сошел с рельсов, команда находилась в последнем прицепном вагоне. Среди них никто не пострадал. Увидев, что спасатели вытаскивают из вагонов пострадавших пассажиров, спортсмены бросились им помогать.

«Ребята все живы-здоровы. Небольшой стресс. Когда они из своего вагона переселялись в другой, увидели, что там спасатели помогают, и они сами побежали им помогать», — заявил Виталий Малыгин.

Он добавил, что часть ребят уже забрали родители на машинах. Остальные вернулись в Мурманск на автобусе.

В паблике «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Мурманской области сказано, что сейчас команда находится в пункте временного размещения в поселке Зеленоборский. В Петербург спортсмены ехали на соревнования. «От тяжелых последствий этого происшествия ребят спасло то, что они находились в самом последнем вагоне. Все живы-здоровы… Ребята, огромное спасибо за ваше доброе сердце! Вы, не задумываясь, пришли на помощь людям, попавшим в беду! Помогали спасателям эвакуировать людей из искореженных вагонов!» — говорится в публикации.

Первой о смелых хоккеистах «Фонтанке» рассказала Елена. В том поезде ехала ее подруга. По словам женщины, в первые минуты пассажирам помогали игроки хоккейной команды, которые также ехали в Петербург. Спортсмены выносили пострадавших из вагонов.

Также, по ее словам, помогали воспитанники североморской детско-юношеской спортшколы № 1. Дети ехали на соревнования по боксу в Бокситогорск.

Боковое столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района. В настоящее время целые вагоны пассажирского двухэтажного поезда подтянули тепловозом к станции, локомотив подключили к контактной сети, и он пошел в Петербург с пассажирами, которым медицинская помощь не требуется и которые решили ехать дальше.

Машиниста грузового поезда вместе с помощником задержали. По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.

По последним данным, пострадало 17 человек. Погибла женщина.

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Комментарии
7
Сила в Правде!!
1 час
и спасатели выносили и врачи выносили да ещё и целая команда хоккеистов поучаствовала. а пострадало всего 17. кто-то врёт похоже чибис или хоккеисты...
Панкихой
34 минуты
"Выносили пострадавших из вагонов" и уносили в лес.
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