В Мурманской области после ЧП задержали машиниста грузового поезда и его помощника

В Мурманской области после столкновения с пассажирским составом задержали машиниста грузового поезда вместе с помощником. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.

Между тем, по сведениям губернатора региона Андрея Чибиса, целые вагоны пассажирского двухэтажного поезда подтянули тепловозом к станции, локомотив подключили к контактной сети, и он пошел в Петербург с пассажирами, которым медицинская помощь не требуется и которые решили ехать дальше.

Среди пассажиров есть и те, кто сошел с поезда и не планирует ехать дальше. Им предоставили автобусы для перевозки в ПВР. Власти региона вместе с РЖД формируют полный список людей, ехавших в пострадавших вагонах.

Боковое столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района. По данным Октябрьской железной дороги, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Главное о столкновении поездов в Мурманской области — читайте в материале «Фонтанки».