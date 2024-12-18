Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

вос.

 759мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Мурманской области после ЧП задержали машиниста грузового поезда и его помощника

В Мурманской области после ЧП задержали машиниста грузового поезда и его помощника

4 449
16 комментариев

В Мурманской области после столкновения с пассажирским составом задержали машиниста грузового поезда вместе с помощником. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.

Между тем, по сведениям губернатора региона Андрея Чибиса, целые вагоны пассажирского двухэтажного поезда подтянули тепловозом к станции, локомотив подключили к контактной сети, и он пошел в Петербург с пассажирами, которым медицинская помощь не требуется и которые решили ехать дальше.

Среди пассажиров есть и те, кто сошел с поезда и не планирует ехать дальше. Им предоставили автобусы для перевозки в ПВР. Власти региона вместе с РЖД формируют полный список людей, ехавших в пострадавших вагонах.

Боковое столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района. По данным Октябрьской железной дороги, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Главное о столкновении поездов в Мурманской области — читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Столкновение поездов Мурманская область Задержание Машинист
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Джим Хокинс
1 час
Стрелочников задержали. Как и положено в РЖД. Говорят, хотели задержать главных. Но тех, кто шел их задерживать, самих задержали на Красной Площади.
Митя Антонов
1 час
"По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра" - а можно это расшифровать в более понятном виде?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18