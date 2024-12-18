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Происшествия Более 10 пострадавших, одного зажало в вагоне. Главное о столкновении поездов в Мурманской области

Более 10 пострадавших, одного зажало в вагоне. Главное о столкновении поездов в Мурманской области

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13 комментариев
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Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали 14 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое, один пострадавший оказался заблокирован в вагоне. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Что известно о произошедшем — в материале «Фонтанки».

Обстоятельства столкновения поездов

  • В 16:15 на станции Княжая Октябрьской железной дороги в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.

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  • С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

  • Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

  • На место происшествия выехали сотрудники МЧС, скорой помощи и кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

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  • Мать пассажирки одного из вагонов передала «Фонтанке» видео обстановки в поезде. До своего вагона девушка не дошла, вышла раньше. Пассажиры оказались на морозе.

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В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали больше 10 человек

  • По последним данным «Фонтанки», число пострадавших достигло 14, десять из них отправлены в больницу, еще четверо получают помощь на месте. Как передает РЖД, одним из «тяжелых» пострадавших оказался проводник.

  • МЧС подтверждает информацию о 14 пострадавших.

  • Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы.

  • Один человек оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы.

  • Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь.

  • «Вся информация [по пострадавшим] на данный момент уточняется. Как уже сообщил губернатор Мурманской области, направлено уже семь бригад скорой помощи и формируются резервные бригады. На место выехали специалисты МЧС», — рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.

  • По три бригады скорой помощи выехали на место аварии из Беломорской и Кемской ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков.

  • «Карелия готова оказать всю необходимую помощь, будут задействованы Территориальный центр медицины катастроф и Лоухская ЦРБ», — заявил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

  • «Работает оперативный штаб. За пассажирами выехали автобусы. Места размещения подготовлены для того, чтобы забрать их с этого участка железной дороги, разместить и обогреть. Вылетает вертолет медицины катастроф», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поезд с пассажирами отправится по пути самостоятельно

  • В РЖД информируют, что пассажиры из вагонов поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

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Комментарии
13
279105986
1 час
идиоты. 360 человек в местную больницу привезли. у меня теща там работает. как российские власти врали, так и врут
lachavoje
1 час
Что значит "боковое столкновение"?
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