Более 10 пострадавших, одного зажало в вагоне. Главное о столкновении поездов в Мурманской области

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали 14 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое, один пострадавший оказался заблокирован в вагоне. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Что известно о произошедшем — в материале «Фонтанки».
Обстоятельства столкновения поездов
В 16:15 на станции Княжая Октябрьской железной дороги в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.
С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.
Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС, скорой помощи и кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.
Мать пассажирки одного из вагонов передала «Фонтанке» видео обстановки в поезде. До своего вагона девушка не дошла, вышла раньше. Пассажиры оказались на морозе.
В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали больше 10 человек
По последним данным «Фонтанки», число пострадавших достигло 14, десять из них отправлены в больницу, еще четверо получают помощь на месте. Как передает РЖД, одним из «тяжелых» пострадавших оказался проводник.
МЧС подтверждает информацию о 14 пострадавших.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы.
Один человек оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы.
Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь.
«Вся информация [по пострадавшим] на данный момент уточняется. Как уже сообщил губернатор Мурманской области, направлено уже семь бригад скорой помощи и формируются резервные бригады. На место выехали специалисты МЧС», — рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.
По три бригады скорой помощи выехали на место аварии из Беломорской и Кемской ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков.
«Карелия готова оказать всю необходимую помощь, будут задействованы Территориальный центр медицины катастроф и Лоухская ЦРБ», — заявил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.
«Работает оперативный штаб. За пассажирами выехали автобусы. Места размещения подготовлены для того, чтобы забрать их с этого участка железной дороги, разместить и обогреть. Вылетает вертолет медицины катастроф», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Поезд с пассажирами отправится по пути самостоятельно
В РЖД информируют, что пассажиры из вагонов поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.
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