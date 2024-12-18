Более 10 пострадавших, одного зажало в вагоне. Главное о столкновении поездов в Мурманской области

По последним данным «Фонтанки», число пострадавших достигло 14, десять из них отправлены в больницу, еще четверо получают помощь на месте. Как передает РЖД, одним из «тяжелых» пострадавших оказался проводник.

МЧС подтверждает информацию о 14 пострадавших.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы.

Один человек оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы.

Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь.

«Вся информация [по пострадавшим] на данный момент уточняется. Как уже сообщил губернатор Мурманской области, направлено уже семь бригад скорой помощи и формируются резервные бригады. На место выехали специалисты МЧС», — рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.

По три бригады скорой помощи выехали на место аварии из Беломорской и Кемской ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков.