Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 17. Чибис опубликовал список

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале опубликовал актуальный на данный момент список госпитализированных.

По сведениям главы региона, трое человек были госпитализированы в Полярные Зори, один отправлен — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и тринадцать — в Кандалакшскую ЦРБ.

Трое из пострадавших — несовершеннолетние; их состояние оценивается как средней тяжести. Состояние троих взрослых пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое. Все остальные госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Личность погибшей, которой было около 50 лет и которая скончалась в карете скорой помощи, продолжает устанавливаться.

Боковое столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района. В настоящее время целые вагоны пассажирского двухэтажного поезда подтянули тепловозом к станции, локомотив подключили к контактной сети, и он пошел в Петербург с пассажирами, которым медицинская помощь не требуется и которые решили ехать дальше.

Машиниста грузового поезда вместе с помощником задержали. По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. В настоящее время машинист с помощником доставлены на освидетельствование.