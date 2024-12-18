В карете скорой помощи скончалась пострадавшая при столкновении поездов под Мурманском

При крушении пассажирского поезда Мурманск — Петербург 18 декабря есть погибшая. Женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба РЖД.

Компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей. Также семье женщины полагается выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

«Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким. Железнодорожники искренне разделяют ваше горе. РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку», — пишет пресс-служба РЖД.

Личность погибшей еще не установили.

Напомним, что сегодня около 16 часов пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом около станции Княжая Мурманской области. Внутри поезда находились 326 пассажиров, 14 из них пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший оказался заблокированным. Сейчас на месте работают экстренные службы. О том, что известно о крушении к этому часу, можно прочитать в нашем материале.