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Происшествия В карете скорой помощи скончалась пострадавшая при столкновении поездов под Мурманском

В карете скорой помощи скончалась пострадавшая при столкновении поездов под Мурманском

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12 комментариев

При крушении пассажирского поезда Мурманск — Петербург 18 декабря есть погибшая. Женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба РЖД.

Компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей. Также семье женщины полагается выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

«Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким. Железнодорожники искренне разделяют ваше горе. РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку», — пишет пресс-служба РЖД.

Личность погибшей еще не установили.

Напомним, что сегодня около 16 часов пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом около станции Княжая Мурманской области. Внутри поезда находились 326 пассажиров, 14 из них пострадали. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший оказался заблокированным. Сейчас на месте работают экстренные службы. О том, что известно о крушении к этому часу, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
13
Игорь Протасов
24 минуты
Теперь не только на родных самолётах летать опасно... уже и поездка на поезде представляет угрозу для жизни.... спасайся, кто может...
sysh
13 минут
Внутри поезда находилось 326 пассажиров Видимо были и кто на крыше перемещался.Их не брали в счет.
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