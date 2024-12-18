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Происшествия «Пострадавшим помогали хоккеисты». Что говорят пассажиры поезда, врезавшегося в грузовой состав под Мурманском

«Пострадавшим помогали хоккеисты». Что говорят пассажиры поезда, врезавшегося в грузовой состав под Мурманском

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10 комментариев

Двухэтажный пассажирский поезд № 11, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области 18 декабря в 16:15 на станции Княжая. Из 326 пассажиров пока сообщается о 14 пострадавших и одной погибшей. «Фонтанка» поговорила с людьми, которые ехали в злополучном поезде.

Пассажирка Юлия со своим попутчиком Сергеем во время происшествия находилась в вагоне-ресторане. По ее словам, изначально люди в поезде думали, что кто-то нажал стоп-кран, из-за чего и сотрясся весь состав и попадали как вещи, так и сами пассажиры. Но потом люди увидели, что вагон сошел с рельсов.

«Сережа сказал, что если бы мы остались в вагоне, а мы же на верхних полках, то нас уже не было бы на 100%. Нас бы уже не было в живых, если бы мы не пошли в вагон-ресторан. Я еще ему говорю в ресторане: „Заказывай всё, что угодно, что хочешь“. Кушаем, пьем. И всё это (столкновение. — Прим. ред.) случилось как раз там», — уточняет девушка.

После столкновения с грузовым поездом Юлия отправилась со своим попутчиком за документами в вагон, но, как оказалось, туда было почти невозможно пробраться: двери повалены, кровати, полки и вещи выбросило в лес. Удалось найти сумку, в которой лежали паспорт, икона и крестик.

«[Сергей] спас только мою сумку, но она вся в крови, осколки внутри. Я испугалась. И книжка Стивена Кинга тоже целая», — добавляет Юлия.

Между тем Сергей занимался поисками пропавших вещей — в том числе своего телефона. Из-за того, что молодой человек не может быть постоянно на связи, Юлия сидит на одном месте, чтобы не потеряться.

«Сказал мне оставаться тут. А меня проводница вытолкала просто в соседний вагон и говорит: „Садитесь на места, сейчас будут вагон отцеплять“. Меня просто вытолкали. Я думала, как я с Сережей свяжусь, у него ни телефона, ничего нет, как я его найду? В итоге, когда всё утихомирилось, я быстренько вышла в этот вагон, и как раз Сережа вышел маме позвонить. Хорошо, что у меня ее номер есть. У Сережи телефон пропал, а он всё на видео снимал», — делится девушка.

По словам Сергея, он не нашел соседей, с которыми ехал в Петербург, и предполагает, что с ними могло что-то случиться, так как в вагоне творится хаос: кровати и полки улетели в лес. Сергей и Юлия боятся, что количество пострадавших будет расти. Они видели, что часть пассажиров переносят на носилках.

Свою историю нам рассказала Елена. В том поезде ехала ее подруга. По словам женщины, в первые минуты пассажирам помогали игроки хоккейной команды, которые также ехали в Петербург. Спортсмены «вытаскивали и выносили» людей из пострадавших вагонов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что поезд с пассажирами, которым не потребовалась медпомощь, уже отправился в Петербург. Тем, кто решил сойти с поезда, предоставили автобусы для перевозки в пункт временного размещения.

Главное о происшествии собрали в этом материале.

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Комментарии
11
Coulthard
1 час
Ну про 14 пострадавших - враньё сразу понятное. На порядок больше.
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
"Я ещё ему говорю в ресторане: „Заказывай все, что угодно, что хочешь“. Кушаем, пьём." А Серёжка альфонс, похоже. Разрешили заказывать, всё что угодно. Ну и за слово "кушать" это Юлию надо было сразу в Мурманске оставить, а за запятую в неразложимом словосочетании "всё что угодно" там же надо оставить кого-то из редакции Ф.
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