Пассажиров поезда из Мурманска доставили в петербургские больницы

Пассажиры поезда, который столкнулся с грузовым составом в Мурманской области, накануне прибыли в Петербург. Пострадавших доставили в городские больницы для обследования. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщается в телеграм-канале НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи 19 декабря отправились на Ладожский вокзал, чтобы встретить поезд из Мурманска. Девять взрослых пациентов были направлены в НИИ скорой помощи, а четырехлетний ребенок был доставлен в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса.

Десять пассажиров поезда уже прошли обследование в больницах города. Отмечается, что у каждого из пострадавших в результате аварии под Мурманском были зафиксированы травмы средней степени тяжести, включая ушибы, раны и сотрясения мозга, но, несмотря на это, они приняли решение продолжить поездку до Петербурга.