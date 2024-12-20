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Происшествия Пассажиров поезда из Мурманска доставили в петербургские больницы

Пассажиров поезда из Мурманска доставили в петербургские больницы

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4 комментария

Пассажиры поезда, который столкнулся с грузовым составом в Мурманской области, накануне прибыли в Петербург. Пострадавших доставили в городские больницы для обследования. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщается в телеграм-канале НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи 19 декабря отправились на Ладожский вокзал, чтобы встретить поезд из Мурманска. Девять взрослых пациентов были направлены в НИИ скорой помощи, а четырехлетний ребенок был доставлен в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса.

Десять пассажиров поезда уже прошли обследование в больницах города. Отмечается, что у каждого из пострадавших в результате аварии под Мурманском были зафиксированы травмы средней степени тяжести, включая ушибы, раны и сотрясения мозга, но, несмотря на это, они приняли решение продолжить поездку до Петербурга.

«Всех пострадавших комплексно обследовали исходя из жалоб и предварительного диагноза. Ни у кого показаний к госпитализации нет, все пациенты выписаны с рекомендациями домой», — отметил главный врач института Дмитрий Кандыба.

Напомним, накануне «Фонтанка» встретилась с пассажирами поезда Мурманск — Петербург, которые рассказали о подробностях происшествия.

Днем 18 декабря на станции Княжая столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли, в том числе женщина, ехавшая в отпуск в Луганск. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.

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Комментарии
4
Гость
57 минут
Почему не в Мурманск?
Гость
41 минута
Да, почему не в Мурманск? Или Кандалакша, Кемь, Беломорск? Там рукой подать
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