Новая информация о ЧП с поездом Мурманск — Петербург: пострадавших оказалось больше

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры







В результате ЧП с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, по уточнённой информации, пострадали пятеро детей и 26 взрослых — всего 31 человек, сообщает 19 декабря РЖД. В начале ночи, напомним, сообщалось о 27 пострадавших.

В больницах, по данным РЖД, 14 человек, из них четверо в тяжёлом состоянии. Число погибших остается прежним: женщина умерла по дороге в больницу, мужчина уже в больнице.

Родственникам погибших РЖД обещает выплатить по 2,2 млн руб. Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

«РЖД сделают всё, чтобы оказать семьям погибших необходимую поддержку. Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры







Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области 18 декабря. С рельсов сошли четыре вагона. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что после столкновения с пассажирским составом задержали машиниста грузового поезда вместе с помощником: они оба, по предварительным данным, вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Всего в поезде ехало 326 пассажиров. В 01:25 Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что поезд с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург.