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Происшествия Новая информация о ЧП с поездом Мурманск — Петербург: пострадавших оказалось больше

Новая информация о ЧП с поездом Мурманск — Петербург: пострадавших оказалось больше

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2 комментария
Источник:

В результате ЧП с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, по уточнённой информации, пострадали пятеро детей и 26 взрослых — всего 31 человек, сообщает 19 декабря РЖД. В начале ночи, напомним, сообщалось о 27 пострадавших.

В больницах, по данным РЖД, 14 человек, из них четверо в тяжёлом состоянии. Число погибших остается прежним: женщина умерла по дороге в больницу, мужчина уже в больнице.

Родственникам погибших РЖД обещает выплатить по 2,2 млн руб. Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

«РЖД сделают всё, чтобы оказать семьям погибших необходимую поддержку. Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.

Источник:

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области 18 декабря. С рельсов сошли четыре вагона. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что после столкновения с пассажирским составом задержали машиниста грузового поезда вместе с помощником: они оба, по предварительным данным, вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Всего в поезде ехало 326 пассажиров. В 01:25 Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что поезд с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург.

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Комментарии
3
В_Ф
19 минут
И виноваты в этом машинист с помощником, которые, видимо по своему капризу, ремонтировали неисправный поезд. Я то наивно думал что этим должны заниматься другие люди, слесарь ремонтирует, машинист управляет. Ошибся. Как и с танкерами. "Обвинение в нарушении правил безопасности движения предъявлено 2 капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в акватории Черного моря, сообщили в СК"(с). Там видимо тоже не судовладельцы их в море выгоняли, а они сами, несмотря на уговоры хозяев, решили в шторм покататься на этом металлоломе. Если ты ниже в пищевой пирамиде то уже виноват. Феодализм однако.
Гость
9 минут
Любая современная так называемая техника это набор из металла и лома. И для его починки не хватит ума даже по закону Ома.
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