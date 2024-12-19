Губернатор Чибис: Умер еще один пассажир из поезда, потерпевшего крушение

Число погибших в результате столкновения поездов в Мурманской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис ночью 19 декабря.

«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, в больнице несколько минут назад еще один пассажир скончался», — сказал Чибис.

Он добавил, что врачи делают все необходимое для помощи пострадавшим.