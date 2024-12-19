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Происшествия Губернатор Чибис: Умер еще один пассажир из поезда, потерпевшего крушение

Губернатор Чибис: Умер еще один пассажир из поезда, потерпевшего крушение

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Число погибших в результате столкновения поездов в Мурманской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис ночью 19 декабря.

«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, в больнице несколько минут назад еще один пассажир скончался», — сказал Чибис.

Он добавил, что врачи делают все необходимое для помощи пострадавшим.

Основная часть пассажиров, по словам губернатора, продолжила свой путь в Петербург. Большинство людей, которые были размещены в ПВР, уже отправлены по домам.

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