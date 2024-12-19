«Ехала в отпуск в Луганск»: сын погибшей при столкновении поездов в Мурманской области рассказал о своей маме

Женщина, погибшая после столкновения поездов в Мурманской области, ехала в отпуск в Луганск. Об этом «Фонтанке» 19 декабря рассказал ее сын Даниил.

«Мама ехала в этом поезде с моей крестной. Через связи, оставшиеся в Мурманске, мне рассказали о случившемся почти сразу. На фотографиях, которые мне скинули, я распознал маму. О том, что она погибла, мне стало известно часа через два после аварии», — сказал Даниил.

54-летняя Елена почти всю свою жизнь проработала дневальной на ледоколе в «Атомфлоте». Родом она была из Луганска, куда и ехала в отпуск со своей родственницей.

Даниил сейчас находится на службе в армии. С мамой последний раз он виделся полтора года назад в Мурманске.

«Мама была доброй, справедливой и внимательной», — заключил сын погибшей.

Женщина скончалась в карете скорой помощи вечером 18 декабря. Ночью 19 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что уже в больнице умер еще один пассажир поезда.

В результате столкновения пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. О произошедшем у станции Княжая Кандалакшского района стало известно примерно в 16:30 18 декабря. Здесь собрали основную информацию о случившемся.