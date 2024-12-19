Погибшая и почти три десятка пострадавших. Последнее о крушении поезда под Мурманском

В Мурманской области произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом, направлявшимся в Петербург. Количество пострадавших продолжает расти. А те, кому повезло остаться целым и невредимым, уже продолжили свою поездку к берегам Невы. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

Боковое столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района. По данным РЖД, в результате происшествия с рельсов сошли 4 вагона в хвостовой части пассажирского поезда.









По последним данным, количество пострадавших выросло до 27 человек, среди которых пятеро детей, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева. Всего госпитализировали 17 пассажиров в больницы Кандалакши и Полярных Зорей, известно об одной погибшей женщине примерно 50 лет.

Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь.

Для тех, кто сошел с поезда и не планирует ехать дальше, были предоставлены автобусы для перевозки в ПВР, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Остальные пассажиры продолжили движение по маршруту в восьми непострадавших вагонах. Двухэтажный пассажирский поезд № 11 был отправлен в Петербург в 20:22.

«В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге», — объясняли в РЖД. Со станции Сегежа отправится дополнительный поезд для продолжения маршрута пассажиров с остановками согласно расписанию поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

Железнодорожники начали ремонтные работы для восстановления движения через станцию Княжая, где и произошла авария.

Как передают в МЧС, на месте схода четырех пассажирских вагонов в Мурманской области продолжаются спасательные работы.

Кроме того, на место происшествия направили 20 специалистов службы медицины катастроф — их доставил вертолет Ми-8 центра санитарной авиации, уточняет ТАСС. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, к месту столкновения поездов были направлены семь бригад скорой медицинской помощи. Он также сообщил, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии под Мурманском.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что после столкновения с пассажирским составом задержали машиниста грузового поезда вместе с помощником. По предварительным данным, они оба вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным ТАСС, причиной столкновения стала неисправность грузового состава.

Как отметили в РЖД, пострадавшие пассажиры поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург получат денежную помощь. Госпитализированным выплатят по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — по 500 тысяч рублей. Родственникам погибшей РЖД выплатит 2,2 млн рублей. Также семье женщины полагается выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ».

Согласно данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью с 18 на 19 декабря составит -21… -26 градусов.

В РЖД создана «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием: 8 800 775-00-00, далее нажать 2 (звонок из любой точки России бесплатный). Также в Мурманской области запустили горячую линию по номеру 122.