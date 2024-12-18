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Происшествия Пострадавшие из поезда Мурманск — Петербург получат по 1 миллиону рублей и бонусы РЖД

Пострадавшие из поезда Мурманск — Петербург получат по 1 миллиону рублей и бонусы РЖД

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16 комментариев

Пострадавшие пассажиры поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург получат денежную помощь, объявили в Российских железных дорогах.

Как говорится в сообщении компании в Telegram от 18 декабря, госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — по 500 тысяч рублей.

РЖД обещают пострадавшим возможность лечения и реабилитации в своих медицинских учреждениях за счёт компании. Кроме того, всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов. Также отдельно они могут рассчитывать на возмещение от страховой компании «СОГАЗ».

Главное о столкновении поездов в Мурманской области — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
16
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Отлично. Но мало. Я бы еще выдал тапки в целлофане, гигиенический набор и пакет с символикой РЖД.
Klaustrofobik
1 час
Как обычно, проблемы под ковёр, сверху припорошить деньгами, и вуаля, шито крыто.
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