Пострадавшие из поезда Мурманск — Петербург получат по 1 миллиону рублей и бонусы РЖД

Пострадавшие пассажиры поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург получат денежную помощь, объявили в Российских железных дорогах.

Как говорится в сообщении компании в Telegram от 18 декабря, госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — по 500 тысяч рублей.

РЖД обещают пострадавшим возможность лечения и реабилитации в своих медицинских учреждениях за счёт компании. Кроме того, всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов. Также отдельно они могут рассчитывать на возмещение от страховой компании «СОГАЗ».

Главное о столкновении поездов в Мурманской области — читайте в материале «Фонтанки».