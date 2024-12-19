«Все трещало, тряслось». Пассажиры поезда Мурманск — Петербург со слезами рассказали о том, что видели

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

В четверг, 19 декабря, на Ладожском вокзале Петербурга встретили пассажиров поезда, потерпевшего крушение в Мурманской области после столкновения с грузовым составом. Добраться довелось не всем: часть пострадавших доставили в больницы Мурманска, родным еще двоих приносят соболезнования. На платформе пассажиров встречали сотрудники полиции, медики, волонтеры и обеспокоенные родственники. О страшном событии путешественники вспоминали с трудом, некоторые не могли сдержать слез, других близкие долго не выпускали из объятий. О чем говорили пассажиры и что испытывали в последние сутки — в репортаже «Фонтанки».

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Что произошло

Боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Петербург и грузового состава произошло 18 декабря в 16:15 у станции Княжая Кандалакшского района в Мурманской области. В Петербург ехали 326 пассажиров. В результате удара с рельсов сошли 4 вагона в хвостовой части пассажирского поезда, два из них перевернулись, одного человека зажало внутри вагона. Пострадали 26 взрослых и пятеро детей, двое погибли: женщина скончалась при госпитализации, мужчина умер уже в больнице.

По последней информации, в больницах Кандалакши и Полярных Зорей в Мурманской области остаются 14 человек. Состояние 10 пациентов, в том числе трех детей, оценивают как тяжелое.

«Под руководством начальника пассажирского поезда поездная бригада оперативно начала оказывать содействие пострадавшим пассажирам. Часть проводников эвакуировала пассажиров в уцелевшие вагоны в головной части поезда на свободные места. Пассажирам раздавали горячий чай, теплые пледы, нам (проводникам. — Прим. ред.) помогали остальные пассажиры, подключилось к помощи местное население. Через часа четыре, после того как медицинскими работниками была оказана помощь пострадавшим пассажирам, наш поезд продолжил движение», — сообщил проводник пассажирского вагона № 5 Станислав Бирюков, указав, что в пути пассажирам было выдано питание. Он также добавил, что и среди коллег есть пострадавшие, но состояние их не уточнил.

В 20:22 двухэтажный пассажирский поезд выдвинулся в Петербург на электротяге. Для тех, кто сошел с поезда и не планировал ехать дальше, были предоставлены автобусы для перевозки в пункты временного размещения. О последствиях ЧП и своем состоянии они рассказывали в беседе с «Фонтанкой». Одному из мужчин уже провели операцию.

Уголовное дело и выплаты

По графику пассажирский поезд ждали около десяти часов утра, но из-за аварии на Ладожский вокзал он прибыл во втором часу. С полудня на платформе томились в ожидании встревоженные родственники. Позднее компанию им составили сотрудники полиции, группы медиков и волонтеры. К месту происшествия привезли инвалидные коляски.

После 13 часов специально сформированный состав из восьми уцелевших двухэтажных вагонов остановился в Петербурге. Люди перешагивали на перрон, делали небольшую остановку, выдыхали и только потом продолжали путь. Некоторые не могли сдержать слез и встревоженно искали взглядом встречающих родных. О событиях минувших суток они вспоминали болезненно.

«Ввосьмером ехали в этом купе, еще потом людей подсадили… В одеялах трупы несли. Чего я только не видела! Восемь раз туда-сюда наши ребята в соседнее купе в одеяле (людей. — Прим. ред.) носили», — сквозь слезы говорит Татьяна, пассажирка вагона купе. Вероятно, Татьяна видела пострадавших, которых выносили из поезда в одеялах.

Пассажир из третьего вагона рассказал «Фонтанке», что в момент ЧП не поддался эмоциям, а сразу думал наперед — как выжить в холодном лесу в ожидании помощи. Виктору Владиславовичу 70 лет, чувствует он себя бодро, домой вернулся с облегченным багажом — часть вещей не удалось найти. «Было темно, — вспоминает он. — Сначала все трещало, тряслось, потом стало всё сыпаться, потом темно и холодно. Лес был! Лес вокруг! Я переживал о том, как ночевать будем в лесу. Дамы эмоциональные пытались выбегать в пижамах и тапочках. Я им говорю: „Так одевайтесь!“, а они мне: „Что вы на меня кричите?“

Пассажирка из шестого вагона ехала в Петербург вместе с четырехлетней дочерью. В момент столкновения, с ее слов, поезд сильно закачало, после напуганные соседи по вагону приняли решение остаться на своих местах, чтобы сохранить тепло, пострадавших они не видели. «Мы присели, ребенка обняли. Поняли сразу, что произошло что-то плохое. Поезд остановился, понеслись по вагону проводники. Дальше, минут через пять, проводник к нам зашел и сказал: „Сидите и берегите тепло, стоять будем долго“. На улицу мы не выходили», — сказала женщина.

В седьмом вагоне пассажиры почувствовали лишь отголосок толчка, идущего от удара в другом конце состава, все они также остались на своих местах. О причинах произошедшего там узнали только спустя несколько минут от других пассажиров, перешедших из других вагонов.

Не забыли в прибывшем составе поезда и о героях вчерашнего дня — юных хоккеистах команды «Арктика». Молодые люди в возрасте 15–16 лет в момент столкновения находились в последнем прицепном вагоне. Среди них никто не пострадал. Увидев, что спасатели вытаскивают из вагонов пострадавших пассажиров, спортсмены бросились им помогать. По данным «Фонтанки», с места ЧП ребята вернулись обратно в Мурманск, за ними приехали родители.

Уголовное дело и выплаты

По данным Следственного комитета, после столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье 232 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава с рудой с примыкающего пути.

Машинист грузового поезда и его помощник, по предварительной информации, вышли из локомотива и оставили его кабину без присмотра. Их задержали по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель людей.

Как заявили в РЖД, родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей. Также их семьям полагается выплата возмещения от страховой компании «СОГАЗ». Кроме того, компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.

«Компания организует перевозку родственников к местам нахождения близких. Также РЖД поможет с транспортировкой тел погибших к местам захоронения», — говорится в сообщении.

Что касается оставленного в вагонах багажа, получить информацию о том, как его забрать, можно по СМС. Для этого необходимо оставить заявку на поиск и возврат своих вещей с 08:00 до 20:00 по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 250-15-20 (далее нажать 3) или отправить письмо на электронный адрес: 011@fpc.ru.

Глава РЖД Олег Белозёров поручил представить к наградам сотрудников бригады поезда. Отметить он предложил и пассажиров, которые пришли на помощь пострадавшим.