Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

3 м/c,

вос.

 747мм 92%
Подробнее
6 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Шуваловский лес под угрозой
Чем угощает Псков
Уголовные статьи для врачей
Крушение поезда в Петербург
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Последствия ЧП с поездами под Мурманском: СК сообщает, по какой статье задержаны машинист и его помощник

Последствия ЧП с поездами под Мурманском: СК сообщает, по какой статье задержаны машинист и его помощник

5 399
30 комментариев

Машинист и помощник машиниста грузового поезда, задержанные после ЧП в Мурманской области, подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (часть 3 статьи 263 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом сообщает 19 декабря Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник:

По данным СК, грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом. С рельсов сошли 14 грузовых вагонов и четыре пассажирских — они были в хвостовой части состава, в котором ехали 326 пассажиров. По предварительной информации ТАСС, машинист и его помощник вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра.

Источник:

Одна пассажирка умерла по дороге в больницу. Мужчина скончался в ночь на 19 декабря. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, за жизнь нескольких пассажиров борются врачи. По данным РЖД, в тяжёлом состоянии четверо. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь.

В Мурманской области продолжают расчищать повреждённый участок пути, чтобы уложить новую рельсошпальную решётку и восстановить контактную сеть. На месте работает более двухсот человек.

В РЖД сообщили, что удалось связаться со всеми родственниками пострадавших и погибших. Компания готова помочь им добраться до больниц, в которых находятся близкие. Компенсационные выплаты пострадавшим пассажирам собираются выплачивать с 19 декабря. Как уточняют, 296 пассажирам поезда № 11 уже вернули деньги за билеты.

Напомним, двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области 18 декабря. Погибли два человека, пострадали пятеро детей и 26 взрослых.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
OttoVonNasmorck
1 час
А стрелочника поймали?
Nikita Zh
1 час
Быстро найдены стрелочники. На жд с советских времён системы безопасности (автоматика, улавливающие тупики, башмаки) на уровне "с перебором". Чего стоят только переезды, которые за неделю до поезда перекрываются.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18