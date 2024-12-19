Последствия ЧП с поездами под Мурманском: СК сообщает, по какой статье задержаны машинист и его помощник

Машинист и помощник машиниста грузового поезда, задержанные после ЧП в Мурманской области, подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (часть 3 статьи 263 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом сообщает 19 декабря Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным СК, грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом. С рельсов сошли 14 грузовых вагонов и четыре пассажирских — они были в хвостовой части состава, в котором ехали 326 пассажиров. По предварительной информации ТАСС, машинист и его помощник вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра.

Одна пассажирка умерла по дороге в больницу. Мужчина скончался в ночь на 19 декабря. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, за жизнь нескольких пассажиров борются врачи. По данным РЖД, в тяжёлом состоянии четверо. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь.