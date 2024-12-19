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Происшествия Пассажиры потерпевшего крушение поезда прибыли в Петербург

Пассажиры потерпевшего крушение поезда прибыли в Петербург

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6 комментариев

На Ладожском вокзале встречают пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области на пути в Петербург. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».

Источник:

Двухэтажный состав прибыл на Ладожский вокзал во втором часу дня. Поезд № 11 Мурманск — Петербург по графику ждали около десяти часов утра, его остановила авария на путях на станции Княжево в Мурманской области.

По данным СК, произошло боковое столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате с рельсов сошли 14 грузовых и четыре пассажирских вагона. Пострадали 26 взрослых и пятеро детей, двое пассажиров — мужчина и женщина — погибли.

По последней информации, в больницах Мурманской области остаются 14 человек, десять — в тяжёлом состоянии.

Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Не Княжево, а Княжая
Гость
1 час
Почему не в Мурманск?
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