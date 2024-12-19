Пассажиры потерпевшего крушение поезда прибыли в Петербург

На Ладожском вокзале встречают пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области на пути в Петербург. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».

Двухэтажный состав прибыл на Ладожский вокзал во втором часу дня. Поезд № 11 Мурманск — Петербург по графику ждали около десяти часов утра, его остановила авария на путях на станции Княжево в Мурманской области.

По данным СК, произошло боковое столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате с рельсов сошли 14 грузовых и четыре пассажирских вагона. Пострадали 26 взрослых и пятеро детей, двое пассажиров — мужчина и женщина — погибли.