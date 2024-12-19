РИА: названа предварительная причина столкновения поездов под Мурманском

Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава с рудой с примыкающего пути, сообщает 19 декабря РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В результате он врезался в хвостовые вагоны проходящего пассажирского поезда. Ранее ТАСС писал, что машинист грузового поезда и его помощник, по предварительной информации, вышли из локомотива и оставили его кабину без присмотра. Они были задержаны по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании , сейчас пассажиры поезда № 11 продолжают путь в Петербург в специально сформированном составе. «В вагонах поддерживается комфортная температура, проводники оказывают пассажирам все возможное содействие и помощь. На станции Кемь было организовано питание пассажиров», — говорится в сообщении.

Железнодорожное движение в районе станции Княжая, где произошло столкновение, приостановлено. На месте ведут восстановительные работы. Поезда № 69 Мурманск — Псков, № 15 Мурманск — Москва и № 16 Москва — Мурманск тоже продолжают следовать к местам назначения. Чтобы сократить опоздание, между станциями Кандалакша и Лоухи пассажиров перевозят автобусами, дальше они смогут пересесть в поезда.

РЖД организовала бесплатную горячую линию, где можно получить информацию по вопросам, связанным с происшествием. Она работает по телефону: 8 (800) 775-00-00, далее нужно нажать 2.

Днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли: одна пассажирка скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир умер в больнице. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь.