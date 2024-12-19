«2025-й станет годом победы». Как Владислав Бакальчук судился с Wildberries и что будет делать дальше

Источник: Александр Щербак/ТАСС







Владислав Бакальчук назвал отказ суда признать незаконной передачу активов Wildberries ООО «РВБ» «возмутительным» и «незаконным». Сторона экс-супруга Татьяны Ким будет подавать апелляцию, рассказал он «Фонтанке» 19 декабря.

Ранее проигрыш Владислава в суде с Wildberries и ООО «РВБ» подтвердил «Фонтанке» источник, знакомый с ходом дела.

За что судился Владислав Бакальчук?

В октябре Владислав Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (экс-Бакальчук). Предприниматель утверждал, что «РВБ» незаконно получила активы на 350 млрд рублей. В их числе — склады, логистические мощности, фуры, банк, товарные знаки, программное обеспечение и веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», говорил Бакальчук.

«По решению Арбитражного суда Московской области в удовлетворении исковых требований отказано», — сообщил сегодня собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом дела.

Сам Владислав заявил, что суд «пока не принес нужного результата». Команда Бакальчука получила отказ в удовлетворении иска и подала апелляцию.

— 2025 год станет годом окончательной победы. Да, суды отнимают много времени и сил, но правда, доказательства и здравый смысл — на нашей стороне. Я верю, что это лишь вопрос времени, и мы вернём Wildberries в руки тех, кто действительно построил эту компанию, — заявил он.

Какой суд Владислав Бакальчук все-таки выиграл?

Похвастался Владислав и маленькой победой — не запланированной на 2025 год, а сегодняшней. Арбитражный суд отказал Татьяне Ким в удовлетворении иска с требованием взыскать с Бакальчука и генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 миллиардов рублей.

В октябре компания «ВБ Девелопмент», которая строила для Wildberries складские помещения, подала иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку. При этом единственный учредитель компании-подрядчика — сам Владислав. Получилось, будто он подал иск сам на себя. Накануне Татьяна Ким в контексте конфликта с Владиславом упомянула о «воровстве» у компании 37 млрд рублей — как раз той суммы, на которую был подан иск.

Как рассказал «Фонтанке» Владислав, Татьяна Ким заявила, что «ВБ Девелопмент» принадлежит ей, а позже от лица компании подала иск, требуя взыскать с него деньги. Бакальчук заявил, что «суд не стал поддерживать этот абсурд» и отказал Татьяне в признании ее прав на «ВБ Девелопмент». Бизнесмен назвал иск «попыткой [нового руководства] играть без правил».

С чем Владислав Бакальчук шел в суд и почему грозил Wildberries дефолтом

Претензий к новому руководству Wildberries у Владислава Бакальчука сразу несколько. Одна из них — количество кредитов, которые компания набрала за время слияния. Речь, по словам Владислава, идет о сумме порядка 40 млрд рублей. До ухода из Wildberries стратегическими вопросами, связанными с банками, занимался он, уверяет Владислав.

Юрист Александр Логунов рассказывал «Фонтанке», как сторона Владислава собирается оспаривать сделку. Он заявил, что формально процесс слияния Russ и Wildberries выдается за создание новой компании, хотя фактически происходит реорганизация — так как от второго учредителя, Russ, в новое ООО «РВБ» никаких вливаний не происходит. А такие решения, согласно уставу Wildberries, должны приниматься на общем собрании участников общества — совместно 100 % голосов участников, а не Татьяной единолично, утверждал Логунов. Оговорим, что сама Татьяна говорила, что Владислав был в курсе сделки и появлялся на собраниях:

— Он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

Также Александр Логунов заявил, что в ходе слияния было допущено несколько процессуальных нарушений — именно на них сторона Владислава собиралась указывать в суде. Во-первых, при передаче доменного имени не было получено согласие Владислава. Юрист отмечал, что это имущественное право, так как изначально домен принадлежал Татьяне как физическому лицу, а согласно Семейному кодексу, при осуществлении действий с имущественными правами необходимо получить согласие супруга.

Решение о передаче каждого объекта, таких как склады или доля в других компаниях, согласно уставу Wildberries, тоже должно быть принято на основании решения общего собрания участников общества, рассказывал Логунов. Напомним, что Татьяне принадлежат 99 % ООО «Вайлдберриз», а Владиславу — 1 %. В случае передачи активов решение необязательно должно было быть принято единогласно — то есть и склады, и доли в других компаниях все равно бы передали ООО «РВБ», вне зависимости от голоса Бакальчука. Однако процессуально порядок не был соблюден, так что сделки должны быть признаны недействительными, отмечал Александр Логунов.

Если бы Владислав выиграл дело и сделку бы признали недействительной, то ООО «РВБ» осталась бы без активов. Де-юре — существовала бы как юрлицо, созданное двумя компаниями, де-факто — новая фирма работала бы без складов, доменного имени и других активов.

Смена управления Wildberries и развод основателей — что известно

В июле было создано ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдбериз» (65 %) и ООО «Стинн» (35 %). А 22 июля в 100 %-ное владение «РБВ» перешли 27 компаний, занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». Тогда соосноватеоль маркетплейса Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries.

В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Wildberries передала свои активы в ООО «РВБ» в августе — тогда ООО «РВБ» официально приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

В сентябре Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд рублей, в итоге строительство более чем 30 складов было остановлено. Тем временем в Wildberries рассказали, что перечислять деньги подрядчикам перестали из-за долгов «ВБ Девелопмент» перед головной компанией на сумму более 30 млрд рублей. Тогда в пресс-службе маркетплейса «Фонтанке» рассказали, что фирма Бакальчука не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам и ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) рассматривает вопрос о передаче всех обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику. Владислав Бакальчук назвал заявления ООО «РВБ» «информационной войной».