Владислав Бакальчук проиграл суд с Wildberries и ООО «РВБ»

В октябре Владислав Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 млрд рублей. Он заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности». Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 млрд рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», говорил Бакальчук.