Владислав Бакальчук проиграл суд с Wildberries и ООО «РВБ»

Арбитражный суд Московской области отказал Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries объединенной компании Wildberries и Russ — ООО «РВБ», сообщил 19 декабря «Фонтанке» источник, знакомый с ходом дела.
«По решению Арбитражного суда Московской области в удовлетворении исковых требований отказано», — подчеркнул собеседник «Фонтанки».
В октябре Владислав Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 млрд рублей. Он заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности». Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 млрд рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», говорил Бакальчук.
В июле было создано ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдберриз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). А 22 июля в стопроцентное владение «РВБ» перешли 27 компаний, занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». Тогда сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries.
Wildberries передала свои активы в ООО «РВБ» в августе — тогда ООО «РВБ» официально приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
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