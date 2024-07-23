Развод, девичья фамилия и «рейдерский захват». Wildberries — что это было

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





23 июля феерически развернулась драма вокруг маркетплейса Wildberries. Ситуация беспрецедентная: сделку по реструктуризации, которая, по данным СМИ, была согласована и одобрена правительством, называют рейдерским захватом, а в делах бизнеса и семейных непосредственное участие принимает Рамзан Кадыров. О том, кто такие «известные кавказцы», которые якобы захватили компанию и ее основательницу, и причем тут развод, — в тексте «Фонтанки».



«Слышал, у тебя проблемы» «Привет! Мы давно не виделись, слышал, у тебя проблемы», — начинает интервью Рамзан Кадыров. «Не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Такой там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor», — отвечает ему Владислав Бакальчук.



Как поясняет в посте глава Чечни, с Владиславом Бакальчуком они знакомы десять лет, и в марте в семье основателей Wildberries пошел раскол. «Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — поясняет Рамзан Кадыров.



Глава Чечни называет такие действия «нечеловеческим подходом» и дает слово, что не позволит вмешиваться таким образом в семейную жизнь пары. «Сделаю всё возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — заявил глава Чеченской Республики. Урегулировать отношения супругов и проблемы в бизнесе он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову. «Мы доведём всё до конца!» — отвечает Делимханов в своем телеграм-канале.

Где подмосковный программист-миллиардер познакомился с главой Чечни и на какой почве поддерживалось их настолько близкое приятельство, что стало уместно просить его «вернуть жену», не поясняется. Почему Рамзану Кадырову кажется, что он это сумеет сделать с самой богатой в России женщиной — тоже.



Интернет-общественность содрогнулась. Рейдерский захват бизнеса с оборотом в 2,5 триллиона за последний год, топ-1 из 10 богатейших self-made женщин России по версии Forbes «оградили» от семьи «известные кавказцы».

Тут на связь выходит сама Татьяна Бакальчук с громким заявлением: «Это не рейдерский захват. Это развод». Основательница Wildberries утверждает, что реструктуризация компании с Владиславом была согласована и он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой организации объединенной компании. В качестве пруфов — фото с той самой презентации.



Такого громкого развода в России давно не было. Не сравнится ни чета Чекалиных, которых до развода поймали на неуплате налогов, ни Алсу и бизнесмен Ян Абрамов. Медийность и 2,5 миллиарда отступных — это сильно, но чтобы семейные вопросы обещал урегулировать глава Чечни, — это прецедент.

«Фонтанка» начала выяснять. Связаться пытались и с якобы рейдерами — братьями Мирзоянами, и с новоиспеченным главой юридической службы реструктуризированной Wildberries Андреем Донцовым, и с коммерческим директором Russ Борисом Пешняком, и с депутатом Адамом Делимхановым, который обещает всё решить. В ответ — тишина. Позже пресс-служба Wildberries дает всем подключившимся журналистам один и тот же комментарий от лица Wildberries и Russ: обе компании работают в стабильном режиме, все обязательства исполняют в полном объеме.



«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — отмечается в сообщении. Итого в компании официально подтвердили развод. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало.

Поздним вечером 23 июля Татьяна Бакальчук записала видео «для всех, у кого остались вопросы», где объявила о начале бракоразводного процесса и заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно». «Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю», — начала ролик Татьяна. Предпринимательница подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries «полностью и одобрена и поддержана», а «кем и с какой целью» была придумана история с рейдерским захватом для нее — «большая загадка».



Татьяна Бакальчук добавила, что именно она 20 лет назад создала Wildberries, а Владислав не принимает участия в управлении компанией — ему принадлежит 1% акций.

«Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека», — добавила предпринимательница.

«Самый главный у нас папа» Еще в 2018 году Forbes называли и саму компанию, и ее владельцев очень закрытыми. «Интроверты» — чуть ли не единственное объяснение, которое слышишь от близких знакомых Бакальчуков. Известно следующее: Татьяна Бакальчук, по легенде, начала бизнес, когда была в первом декретном отпуске. Тогда будущая миллиардерша продавала одежду по каталогам Otto и Quelle. Сайт Wildberries у супругов родился в 2004 году.



Сначала Бакальчуки обрабатывали и доставляли вещи сами, а когда бизнес начал набирать обороты, Владислав познакомился с будущим партнером Сергеем Ануфриевым, с которым он ходил в один тренажерный зал. Сергею проект понравился: источники, близкие к компании, утверждают, что его вклад был чем-то наподобие венчурных инвестиций, писал Forbes.

Бакальчуки особенно не распространялись ни о бизнесе, ни уж тем более — о личной жизни. В одном из немногих интервью, которое давала Татьяна Бакальчук Надежде Стрелец в 2021 году, о семье было сказано следующее: «Самый главный у нас папа».

Тогда речь шла не о бизнесе, а о воспитании детей, однако, как заметила Стрелец, и о нем Татьяна Бакальчук говорит бизнес-терминологией: «Они не чувствуют, что у нас там какая-то патриархальная семья: папа сказал — все упали, отжались. Но у нас нет такого, что как мама сказала, так и будет. Папа у нас… На нем больше ответственности, наверное, что ли. Он не вмешивается в операционку, а стратегические решения мы принимаем вместе».



Далее о семейной жизни основателей Wildberries ничего известно не было. Сегодня источник Forbes, знакомый с семьей, сообщил, что Татьяна Бакальчук действительно ушла от мужа некоторое время назад.



Что известно о реструктуризации Wildberries ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, на 1% — Владиславу Бакальчуку. Оборот компании в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей, собственная выручка — 539 миллиардов рублей, чистая прибыль — 18,9 миллиарда. Выручка ООО «Русс Аутдор» в свою очередь за прошлый год выросла на 98,3% — до 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей. Итого Wildberries кратно больше весит и зарабатывает.

Подробно о проекте рассказывал РБК. Сделка согласовывалась с правительством и получила его одобрение, а куратором проекта назначен заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, сообщили источники издания. Планируется, что объединение Wildberries и Russ станут кем-то на уровне американского Amazon и займутся в том числе созданием «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети». Резюмируя, проект, который, по данным источников, согласован и одобрен правительством, назвали рейдерским захватом сразу два лица из государственных структур — глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов. Несостыковочка.



Нынешняя конфигурация совместного бизнеса Мирзоянов и Бакальчук выглядит так. 4 июля 2024 года было создано ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдбериз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). А 22 июля в 100% владение «РБВ» перешли 27 компаний, занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». Ранее, 20 июня, в личном блоге Татьяна Бакальчук в Telegram говорилось, что объединенную компанию возглавит она лично. Однако в реальности спустя две недели гендиректором «РВБ» стал Роберт Мирзоян.

Отдельно Татьяна Бакальчук тогда писала: «Призываю всех не верить слухам и домыслам, которые всегда возникают вокруг важного события. Вся достоверная информация публикуется в наших официальных каналах».

Как сообщил источник Forbes, Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса Сергей Ануфриев — весной. Источник утверждает, что в компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ. На днях предпринимательница в своем телеграм-канале поделилась подробностями реорганизации. Юридическую службу возглавит Андрей Донцов, а коммерческий директор Russ Борис Пешняк «объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров».



«Это очень круто наблюдать за тем, как в новой структуре команды объединяются в одно целое», — заявила тогда Бакальчук и добавила: — Дальше — интереснее. Следите за новостями! Но только из проверенных источников».

Сегодня продавцам маркетплейса пришло письмо. «В ближайшее время в оферте Wildberries изменится юридическое лицо: вместо ООО "Вайлдберриз" будет указано ООО "РВБ", это отражено в пунктах 8.12 и 18.4», — появилось в их личных кабинетах. Так, ООО «РВБ» станет правопреемником ООО «Вайлдберриз» в отношениях с продавцами и для продолжения работы на маркетплейсе всем продавцам нужно будет принять новую версию оферты.

Про «несколько известных кавказцев» Братья Левон и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев», на которых Рамзан Кадыров указал как на авторов «рейдерского захвата» Wildberries — это вполне понятные люди. Уже 10 лет как Роберт Мирзоян владеет и с перерывами возглавляет ООО «Стинн». Еще в 2019 году эта компания приобрела близкий к контрольному пакет Russ Outdoors. Тогда же он возглавил и ООО «Русс аутдор». После этого лидер российского рынка наружной рекламы начал последовательно скупать столичные и региональные активы на этом рынке, включая, к примеру, петербургского лидера «Метроном».



Пик слияний и поглощений пришелся на начало 2024 года, когда под контроль Russ Outdoor через «Стинн» при финансовом содействии ВТБ перешли два десятка отраслевых игроков. Доли в самом «Стинн» (сейчас он на 50% принадлежит Григорию Садояну) также в прошлом году перешли в залог Госбанку.



В качестве одного из партнеров братьев Мирзоян ранее в СМИ назывался Бекхан Барахоев. Сейчас он депутат Госдумы, а до избрания в 2021 году работал вице-президентом ЗАО «Олимп» (структура группы Russ Outdoor, на 100% принадлежит «Стинну»). В Думе он занимает пост члена комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он единственный, кто имеет хоть какое-то, хотя и не очевидное, отношение к Чечне — в неспокойном 1994 году он окончил экономический факультет Чечено-ингушского государственного университета в Грозном. В дальнейшем Бекхан Барахоев был помощником депутата Госдумы Валерия Востротина, который в 1995–1998 годах возглавлял группировку МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне. Потом долгое время был помощником депутата Иосифа Кобзона и уже из его аппарата перешел в топ-менеджмент «Стинна», где уже работал Роберт Мирзоян. Телефон Бекхана Барахоева вечером во вторник молчал. Не ответил он и на вопрос «Фонтанки» в мессенджере, считает ли он он себя тем самым «кавказцем», о котором говорил Рамзан Кадыров.



Милена Солдатенко, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

