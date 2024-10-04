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Общество «Я не отступлю». Бакальчук подал еще один иск к Wildberries, на этот раз на 350 млрд

«Я не отступлю». Бакальчук подал еще один иск к Wildberries, на этот раз на 350 млрд

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22 комментария

Владислав Бакальчук подал иск к ООО РВБ, ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 млрд рублей, сообщил он в своем телеграм-канале 4 октября.

Владислав Бакальчук заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности». «Это не просто формальность — речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия», — подчеркнул он.

Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 млрд рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», утверждает Бакальчук.

При этом в пресс-службе Wildberries «Фонтанке» рассказали, что указанные документы в компанию не поступали. В том числе — иск с требованием признать сделку о передаче последнему домена wildberries.ru недействительной. Вчера в Савеловском суде Москвы подчеркнули, что пока вопрос о принятии иска к производству не решен. В Wildberries добавили, что если документы все-таки поступят, то будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Владислав Бакальчук заявил, что в исках подробно изложены основания для признания этих сделок недействительными. Ранее «Фонтанка» общалась с юристом Владислава Александром Логуновым, который рассказал, с чем его команда собирается идти в суд. Речь идет о процессуальных нарушениях. Во-первых, при передаче домена не было получено согласие Владислава, хотя право доменного имени — это имущественное право, и изначально домен принадлежал Татьяне как физическому лицу. Во-вторых, по словам юриста, передача складов и долей в других компаниях, согласно уставу Wildberries, должна происходить на основании решения общего собрания участников общества. Решение не должно было быть единогласным — активы все равно бы передали новому юрлицу, но Владислава не спросили, так что юрист считает, что сделка может быть признана недействительной.

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Комментарии
22
Alex Gold
1 час
как он с 350 ярдов пошлину заплатил?
274573038
1 час
Так у него 1% всего?А претендует на 350 ярдов?Губа не дура)Хотя стрясти такое бабло неплохо было бы
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