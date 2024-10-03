«Один из символов компании и важнейший актив». Бакальчук подал иск из-за передачи домена Wildberries

Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким и ООО «РВБ» (совместному предприятию Russ и Wildberries) с требованием признать сделку о передаче последнему домена wildberries.ru недействительной. Об этом Бакальчук рассказал в своем телеграм-канале, приложив копию заявления.

«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — подчеркнул он. Владислав считает, что передача домена новому юрлицу — часть подготовки к бракоразводному процессу, цель которой — сократить размер совместно нажитого имущества. По предварительной оценке экспертов, стоимость домена — 3 млн долларов, заявил Бакальчук.