«Один из символов компании и важнейший актив». Бакальчук подал иск из-за передачи домена Wildberries

Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким и ООО «РВБ» (совместному предприятию Russ и Wildberries) с требованием признать сделку о передаче последнему домена wildberries.ru недействительной. Об этом Бакальчук рассказал в своем телеграм-канале, приложив копию заявления.
«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — подчеркнул он. Владислав считает, что передача домена новому юрлицу — часть подготовки к бракоразводному процессу, цель которой — сократить размер совместно нажитого имущества. По предварительной оценке экспертов, стоимость домена — 3 млн долларов, заявил Бакальчук.
Тем временем в Савеловском суде подчеркнули, что пока вопрос о принятии иска к производству не решен. В пресс-службе ООО «РВБ» заявили журналистам РБК, что такие документы в компанию не поступали.
Домен маркетплейса Wildberries.ru перешел совместному предприятию компании и группы Russ в конце июля. Тогда Владислав Бакальчук заявил, что смена владельца домена прошла «в обход всех стандартных процедур» и без его согласия. В 2004 году домен wildberries.ru был зарегистрирован на компанию UT-Computers Владислава Бакальчука.
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