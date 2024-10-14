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Бизнес Владислав Бакальчук подал иск сам на себя. Его юристы проводят проверку

Владислав Бакальчук подал иск сам на себя. Его юристы проводят проверку

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1 комментарий

Компания «ВБ Девелопмент», которая строила для Wildberries складские помещения, в пятницу подала иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку на 37,09  млрд рублей. Сторона Владислава заявила «Фонтанке», что идет проверка.

Напомним, что единственный учредитель «ВБ Девелопмент» — Владислав Бакальчук. Получается, что он подал иск сам на себя. Команда бизнесмена в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» уточнила, что на тему иска сейчас проводится проверка. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Wildberries.

Это напоминает ситуацию с «банкротным иском» СПБ Биржи. В ноябре прошлого года площадка попала под санкции США, но ее руководство успокоило инвесторов, заявив об устойчивом финансовом положении. Спустя несколько дней в электронной картотеке арбитражных дел появился иск о банкротстве СПБ Биржи, поданный якобы от имени самой организации. Это обрушило котировки площадки, но позже оказалось, что иск поддельный. В нем неизвестные написали о многомиллионных долгах и отсутствии возможности выполнить обязательства. Следственный комитет возбудил уголовное дело о манипулировании рынком.

В выходные Татьяна Ким (экс-Бакальчук) среди прочего упомянула, что Владислав украл у компании 37 млрд рублей — как раз ту сумму, на которую был подан иск. Бакальчук в ответ на пост супруги опубликовал в своем телеграм-канале опрос. «Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?» — обратился он к подписчикам.

В сентябре Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд рублей, в итоге строительство более чем 30 складов было остановлено. Тем временем в Wildberries рассказали, что перечислять деньги подрядчикам перестали из-за долгов «ВБ Девелопмент» перед головной компанией на сумму более 30 млрд рублей. Тогда в пресс-службе маркетплейса «Фонтанке» рассказали, что фирма Бакальчука не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам и ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) рассматривает вопрос о передаче всех обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику. Владислав Бакальчук назвал заявления ООО «РВБ» «информационной войной».

За последние две недели Владислав Бакальчук подал к Wildberries два иска о признании недействительными сделки о передаче домена wildberries.ru и об объединении Wildberries и Russ. Последний — на 350 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» общалась с юристом Владислава Александром Логуновым, который рассказал, с чем его команда собирается идти в суд. Речь идет о процессуальных нарушениях. Во-первых, при передаче домена не было получено согласие Владислава, хотя право доменного имени — это имущественное право, и изначально домен принадлежал Татьяне как физическому лицу. Во-вторых, по словам юриста, передача складов и долей в других компаниях, согласно уставу Wildberries, должна происходить на основании решения общего собрания участников общества. Решение не должно было быть единогласным — активы все равно бы передали новому юрлицу, но Владислава не спросили, так что юрист считает, что сделка может быть признана недействительной.

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Комментарии
2
281938874
4 минуты
Ну, это еще ничего, вот когда он себя ушами по щекам бить начнет (а это наверняка случится в следующей серии), то тут уж без психушки явно не обойдется. Ждем-с!)))
Нейрожаба
1 минута
да всем плевать !
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