«Меня не надо ни от кого спасать». Основательница Wildberries призвала не устраивать разборки стиле девяностых

Основательница Wildberries Татьяна Ким (экс-Бакальчук) назвала объединение компании с рекламной группой Russ правильным «бизнесовым решением» и призвала не устраивать разборки в стиле девяностых. Об этом она сказала в видео, опубликованном 12 октября в ее телеграм-канале.

По словам предпринимательницы, в результате объединения компаний GMV (торговый оборот без учета возвратов, обменов и скидок) вырос сейчас более чем на 60%, а в некоторых категориях товаров прирост составил более 600%.

Все это происходит на фоне корпоративного конфликта, второй стороной в котором выступает муж Татьяны Владислав Бакальчук. Предпринимательница подала на развод с ним и сменила фамилию на девичью. У пары семеро детей.

«К сожалению, все эти непонятные события, которые происходят в последнее время вокруг нас, создают напряженную обстановку как среди наших сотрудников, так и среди наших партнеров», — сказала Ким. Она упомянула угрозы персоналу, хакерские атаки, нападения на строящиеся склады, а также вспомнила прошлогоднюю серию забастовок и заявила о «воровстве» у компании 37 млрд рублей. Ранее объединенная структура Wildberries и Russ заявляла , что компания Бакальчука «ВБ Девелопмент» задолжала более 30 миллиардов за невыполнение обязательство по договорам.

«Еще раз, меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул, никто не одурманил. Решение объединиться с компанией Russ — это было правильное бизнесовое решение, — заявила женщина. — Все стратегически важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама, а все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законам, а не устраивать разборки стиле девяностых с непонятными атаками, нападениями и разбоем».

Бакальчук в ответ на пост супруги опубликовал в своем телеграм-канале опрос. «Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?», — обратился он к подписчикам.

Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО «Вайлдберриз». Будучи совладельцем маркетплейса, он выступил против слияния компании с группой Russ. Следствием корпоративного конфликта стала стрельба в московском офисе Wildberries 18 сентября, в результате которой погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Большинство участников потасовки получили административный арест, но часть остается под стражей по серьезным обвинениям.

Бакальчук назвал причастными к захвату Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между чеченцами и ингушами, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.

Владислав Бакальчук оспорил реорганизацию Wildberries в суде и потребовал с собственников компании более 350 млрд рублей.