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    «Итак, она звалась Татьяна». Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии

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    Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале 23 сентября объявила о смене фамилии на девичью.

    «Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала предпринимательница.

    Название канала она тоже поменяла. По данным на 9:30, он называется Татьяна Ким.

    Напомним, летом Владислав Бакальчук рассказал, что супруга Татьяна ушла из дома, а его роль в компании задвинула на задний план. В супружеские распри обещал вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров, «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». В августе Татьяна Бакальчук дала интервью MSK1.RU, в котором рассказала о ведении бизнеса и поделилась планами.

    18 сентября Владислав Бакальчук вместе со своими сторонниками пришел в офис Wildberries в Романовом переулке, попытался войти, но его не пустили. Началась стрельба. Погибли два охранника офиса, ранены семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушениях на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов, а также в самоуправстве.

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