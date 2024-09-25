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    Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries грозит пожизненный срок

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    Мужчинам, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Об этом сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы. ТАСС пишет об одном фигуранте — по фамилии Висаригов.

    «Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует РИА материалы дела.

    Обвиняемые, как говорится в документах, «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», причём в присутствии сотрудников полиции.

    В частности, Висаригов, по данным ТАСС, обвиняется в совершении пяти преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких и предусматривают пожизненное лишение свободы.

    Конфликт с перестрелкой случился у офиса Wildberries в Москве 18 сентября. Сооснователь компании Владислав Бакальчук пришел туда со своими сотрудниками, но его не пустили. Началась стрельба. Погибли двое охранников, семь человек были ранены. 23 сентября владелица бизнеса Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким.

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    WildberriesСтрельбаРазвод Бакальчук
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