Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries грозит пожизненный срок

Мужчинам, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Об этом сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на судебные документы. ТАСС пишет об одном фигуранте — по фамилии Висаригов.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует РИА материалы дела.



Обвиняемые, как говорится в документах, «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», причём в присутствии сотрудников полиции.

