Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries грозит пожизненный срок

Мужчинам, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Об этом сообщает
«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует РИА материалы дела.
Обвиняемые, как говорится в документах, «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», причём в присутствии сотрудников полиции.
В частности, Висаригов, по данным ТАСС, обвиняется в совершении пяти преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких и предусматривают пожизненное лишение свободы.
Конфликт с перестрелкой случился у офиса Wildberries в Москве