В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук не имел права находиться в офисе компании

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук не имел права находиться в офисе компании, несмотря на участие в уставном капитале одноименного общества с ограниченной ответственностью. Об этом говорится в заявлении, распространенном 21 сентября пресс-службой объединенной компании Wildberries и Russ.



В ответ на ранее опубликованные заявления предпринимателя там сообщили, что тот не имел права находиться в офисе компании, несмотря на долю в ней (у Бакальчука 1% в ООО «Вайлдберриз»).

«Ни в одном законе не предусмотрено право участника на прямое участие в деятельности компании, как и право участника на вход на территорию общества без приглашения. Обращаем внимание, что ни одного искового заявления от Владислава как участника общества и ни одного требования о созыве общего собрания компания не получила», — сказано в заявлении.