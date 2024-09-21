В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук не имел права находиться в офисе компании

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук не имел права находиться в офисе компании, несмотря на участие в уставном капитале одноименного общества с ограниченной ответственностью. Об этом говорится в заявлении, распространенном 21 сентября пресс-службой объединенной компании Wildberries и Russ.
В ответ на ранее опубликованные заявления предпринимателя там сообщили, что тот не имел права находиться в офисе компании, несмотря на долю в ней (у Бакальчука 1% в ООО «Вайлдберриз»).
«Ни в одном законе не предусмотрено право участника на прямое участие в деятельности компании, как и право участника на вход на территорию общества без приглашения. Обращаем внимание, что ни одного искового заявления от Владислава как участника общества и ни одного требования о созыве общего собрания компания не получила», — сказано в заявлении.
На слова Владислава о том, что законодательство позволяет ему как соучредителю компании находиться в ее офисе, в пресс-службе ответили, что «таких законов в России не существует» и эти слова не подтверждаются ссылками на нормативные правовые акты. Кроме того, в Wildberries и Russ обратили внимание на то, что их оппонент в корпоративном конфликте называет разные причины своего визита в офис: «То ли корпоративный конфликт, то ли строительство складов, то ли зарплаты, то ли сделка с Russ». При этом ни одного документа от него с предложением о встрече и повестке переговоров компания не получала.
Маркетплейс Wildberries основали супруги Владислав и Татьяна Бакальчуки. Основным юрлицом ретейлера было ООО «Вайлдберриз», в котором 99 % принадлежали Татьяне, 1% — Владиславу. В июне 2024 года стало известно о слиянии компании с крупнейшим оператором наружной рекламы в стране, группой Russ. Владислав Бакальчук выступил против этой сделки и попросил содействия у главы Чечни Рамзана Кадырова. Тем не менее это не помешало партнерам создать совместное предприятие ООО «РВБ», которое теперь управляет торговым гигантом, а недавно сделку одобрила ФАС.
18 сентября Владислав Бакальчук вместе со своими сторонниками пришел в офис Wildberries в Романовом переулке, попытался попасть внутрь, но встретил сопротивление. Затем началась стрельба. В результате нее погибли два охранника офиса, были ранены семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов.
Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушениях на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов, а также в самоуправстве. Накануне предприниматель оказался дома после следственных действий и сделал заявление, в котором впервые открыто назвал депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова причастными к захвату Wildberries. По делу о стрельбе в офисе проходят более 30 человек. 19 участников конфликта получили административный арест на 15 суток за неподчинение полиции.