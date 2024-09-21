Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

с-з.

 766мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Торопец под атакой
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
Снос домов под ВСМ
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Еще 13 человек получили арест на 15 суток по делу о нападении на офис Wildberries

Еще 13 человек получили арест на 15 суток по делу о нападении на офис Wildberries

929
4 комментария

Еще 13 фигурантов дела о нападении на офис онлайн-ретейлера Wildberries в Москве получили наказание. Суд назначил им административный арест на 15 суток за потасовку.

Как сообщает 21 сентября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Мещанский райсуд города Москвы признал мужчин виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»). Ближайшие две недели отбывать арест будут Цечоев Б.Т,, Эсмурзиев З.М., Баркинхоев З.М., Кодзоев А.Б., Цечоев М.Х., Чичаев Р.С., Лолохоев И.Х., Аушев М.-С М.-С., Исмаилов Р.Х., Дакиев И.Р., Евкуров Б.А., Албаков А.М. и Малороев У.И.

1 из 13

Накануне Тверской райсуд Москвы назначил такое же наказание шестерым мужчинам, которые пытались прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Они тоже не подчинились требованиям сотрудников полиции. Как сообщает ТАСС, визитеры пытались увезти из больницы бойца ММА Умара Чичаева, пострадавшего и задержанного после стрельбы у офиса Wildberries.

Таким образом, количество фигурантов дела, получивших административный арест, выросло до 19 человек. Сам Умар Чичаев, который в то же время является замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1», был помещен Басманным судом под стражу на два месяца.

Всего по делу проходит более 30 фигурантов. Стрельба в офисе Wildberries в Романовом переулке произошла 18 сентября, когда туда вместе со своими партнерами пришел совладелец компании Владислав Бакальчук. Он попытался попасть внутрь, но встретил сопротивление, потом раздались выстрелы. В результате стрельбы погибли два охранника офиса, были ранены семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушениях на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов, а также в самоуправстве. Накануне предприниматель оказался дома после следственных действий и записал видеообращение, в котором впервые открыто назвал депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова причастными к захвату Wildberries.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Москва Суд Wildberries
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Панкихой
45 минут
Пальчиком погрозить ещё.
Einmerck
8 минут
Что за тигры эти львы! Сформировать батальон и отправить на СВО!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Новости компаний
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35