Еще 13 человек получили арест на 15 суток по делу о нападении на офис Wildberries

Еще 13 фигурантов дела о нападении на офис онлайн-ретейлера Wildberries в Москве получили наказание. Суд назначил им административный арест на 15 суток за потасовку.



Как сообщает 21 сентября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Мещанский райсуд города Москвы признал мужчин виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»). Ближайшие две недели отбывать арест будут Цечоев Б.Т,, Эсмурзиев З.М., Баркинхоев З.М., Кодзоев А.Б., Цечоев М.Х., Чичаев Р.С., Лолохоев И.Х., Аушев М.-С М.-С., Исмаилов Р.Х., Дакиев И.Р., Евкуров Б.А., Албаков А.М. и Малороев У.И.

1 из 13 Источник: фото из телеграм-канала Судов общей юрисдикции города Москвы

Накануне Тверской райсуд Москвы назначил такое же наказание шестерым мужчинам, которые пытались прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Они тоже не подчинились требованиям сотрудников полиции. Как сообщает ТАСС, визитеры пытались увезти из больницы бойца ММА Умара Чичаева, пострадавшего и задержанного после стрельбы у офиса Wildberries.



Таким образом, количество фигурантов дела, получивших административный арест, выросло до 19 человек. Сам Умар Чичаев, который в то же время является замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1», был помещен Басманным судом под стражу на два месяца.



Всего по делу проходит более 30 фигурантов. Стрельба в офисе Wildberries в Романовом переулке произошла 18 сентября, когда туда вместе со своими партнерами пришел совладелец компании Владислав Бакальчук. Он попытался попасть внутрь, но встретил сопротивление, потом раздались выстрелы. В результате стрельбы погибли два охранника офиса, были ранены семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов.



Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушениях на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов, а также в самоуправстве. Накануне предприниматель оказался дома после следственных действий и записал видеообращение, в котором впервые открыто назвал депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова причастными к захвату Wildberries.