Wildberries перестала давать Владиславу Бакальчуку деньги на строительство складов. Его фирма должна маркетплейсу более 30 млрд

Владислав Бакальчук заявил , что Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд рублей без объяснения причин. Как итог, строительство складов было остановлено. Речь идет более чем о 30 объектах, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.

Строительством складов занималась компания «ВБ Девелопмент». Ее единственный учредитель — Владислав Бакальчук. Выручка компании в 2023 году составила 753 млн рублей, прибыль — 39,3 млн рублей. Владислав Бакальчук отмечает, что дефицит складов уже влияет на бизнес маркетплейса: «В начале года наши склады могли вмещать до 595 миллионов товаров, сейчас этот показатель упал почти на 10% — до 535 миллионов товаров. Остановка строительства только усугубит ситуацию. Это приведет к тому, что селлеры будут вынуждены платить больше за приемку, время доставки увеличится, а доходы компании и удобство клиентов пострадают».

Тем временем в Wildberries рассказали, что перечислять деньги подрядчикам перестали по вполне весомой причине. «ВБ Девелопмент» должна головной компании более 30 млрд рублей. Более того, фирма не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам, что ограничивает доступ производителей и продавцов к будущим логоцентрам и увеличивает издержки, рассказали в маркетплейсе «Фонтанке».

Сейчас ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) рассматривает вопрос о передаче всех контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику, чтобы завершить строительство в срок и выполнить свои обязательства перед регионами. Также в компании заявили о намерении «защитить свои права в соответствии с законом».